Германия закупает бронетранспортеры Piranha V в качестве машин связи системы TaWAN

Европейское подразделение General Dynamics European Land Systems (GDELS) корпорации General Dynamics 20 февраля 2025 года подписало рамочный контракт с германской группой Rheinmetall как генеральным подрядчиком на поставку вооруженным силам Германии 256 колесных бронированных машин (бронетранспортёров) Piranha V (8x8) в исполнении машин радиорелейной тактической связи TaWAN LBO Richtfunkmanagement klein (TLRk) перспективной системы радиорелейной связи Tactical Wide Area Network (TaWAN). Подписанный одновременно первый твердый контракт "на трехзначную сумму миллионов евро" предусматривает поставку Бундесверу первой партии из 58 машин Piranha V в исполнении TLRk начиная с 2026 года.

Опытный образец заказанной для германской армии колесной бронированной машины GDELS-MOWAG Piranha V (8x8) в исполнении машины радиорелейной тактической связи TaWAN LBO Richtfunkmanagement klein (TLRk) перспективной германской системы радиорелейной связи Tactical Wide Area Network (TaWAN) (с) General Dynamics European Land Systems (GDELS)

Ранее 4 февраля 2025 года германское федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) выдало Rheinmetall Electronics (подразделению группы Rheinmetall) как генеральному подрядчику десятилетний рамочный контракт на сумму 5,5 млрд евро на поставку и развертывание системы радиорелейной связи Tactical Wide Area Network (TaWAN), включая первый твердый контракт на сумму 1,9 млрд евро, с поставками по нему с конца 2026 по конец 2029 года. Выделение финансовых средств на эту программу из пресловутого 100-миллиардного специального фонда для Бундесвера было одобрено бюджетным комитетом Бундестага Германии 29 января.

В состав системы TaWAN должны входить следующие элементы:

51 комплект "больших станций" радиорелейной связи TaWAN LBO Richtfunkmanagement groß (TLRg) - выполняется на шасси двух автомобилей Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) НХ 8х8, на одном из которых размещается 20-метровая подъемная радиомачта, а на другом - контейнер с кабиной операторов; оборудование полностью изготавливается самой Rheinmetall Electronics. Опционно возможна закупка еще 337 комплектов TLRg.

256 комплектов "легких станций" радиорелейной связи TaWAN LBO Richtfunkmanagement klein (TLRk) - выполняется на шасси колесной бронированной машины Piranha V (8x8), оснащаемой 15-метровой подъемной радиомачтой, основное оборудование связи по субподряду, предположительно, будет поставлять германское отделение группы Thales (Thales Deutschland); именно на комплекты TLRk теперь и заключен контракт.

200 комплектов портативных станций радиорелейной связи TaWAN LBO Richtfunkmanagement tragbar (TLRt) - нет данных о характеристиках комплектов и их поставщике-подрядчике, хотя упоминается, что контракт на их разработку и поставку был выдан еще в 2024 году.

10 машин управления TaWAN Führungs Interface Fahrzeug (TFI Fz) - предположительно, должны выполняться на шасси бронетранспортера ARTEC Boxer (8x8). Опционно возможна закупка еще 51 машины управления TFI Fz.

Закупка БТР Piranha V в качестве платформы для машин TLRk системы TaWAN, таким образом, обогатит германскую армию еще одним типом платформы колесного бронетранспортера, наряду с машинами Boxer (8x8) и одобренными к закупке машинами Patria 6x6 (в рамках возглавляемой финской группой Patria программы CAVS, к которой присоеднилась Германия). Германия станет четвертым значительным заказчиком Piranha V после Дании, Румынии и Испании.

Непосредственное производство бронированных машин Piranha V осуществляется швейцарским отделением GDELS - компанией General Dynamics European Land Systems - MOWAG (GDELS-MOWAG). Закупаемые Германией машины TLRk на шасси Piranha V конструктивно будут очень близки уже эксплуатируемым длительное время швейцарской армией аналогичным машинам системы радиорелейной связи КОМРАК, выполненным на шасси Piranha III (8x8).

Изображение машин "большой станции" TaWAN LBO Richtfunkmanagement groß (TLRg) (на шасси двух автомобилей Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) НХ 8х8) и "легкой станции" TaWAN LBO Richtfunkmanagement klein (TLRk) (на шасси колесной бронированной машины GDELS-MOWAG Piranha V 8x8) перспективной германской системы радиорелейной связи Tactical Wide Area Network (TaWAN) (с) Rheinmetall