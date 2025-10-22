Хинштейн: военные КНДР активно участвуют в разминировании курского приграничья

Губернатор региона также отметил, что Курскую область и республику связывают "по-настоящему братские отношения"

КУРСК, 21 октября. /ТАСС/. Разминирование территорий курского приграничья ведется при активном участим военных из КНДР, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала "Сейм".

"Представители народной армии Кореи самым активным образом участвовали в освобождении приграничья. Сегодня они активно участвуют в разминировании территории. И это, кстати говоря, тоже важнейшая задача, связанная с будущим восстановлением и обеспечением безопасности территории, на которой находятся минные поля, неразорвавшиеся боеприпасы, авиабомбы, снаряды", - сказал глава региона.

Хинштейн отметил, что сегодня Курскую область и КНДР связывают "по-настоящему братские отношения". "Такое отношение со стороны российско-корейского народа, конечно, нас обязывает совершенно, по-особому выстраивать с КНДР партнерские отношения", - сказал губернатор, напомнив, что в настоящее время готовится соглашение с расположенным в Корейской Народно-Демократической Республике городом Кэсон, который должен стать побратимом Курска.