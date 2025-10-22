Войти
"Калашников" увеличил производство снайперских винтовок СВДС в 13 раз

339
0
0
СВД (сверху) и СВДС (снизу)
СВД (сверху) и СВДС (снизу).
Источник изображения: wikipedia

В концерне отметили, что СВДС представляет собой современную адаптацию снайперской винтовки Драгунова для ВДВ, морской пехоты и подразделений спецназа

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" за год в 13 раз нарастил производство 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами, востребованных в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" увеличило в 2025 году выпуск 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) по запросу госзаказчиков в 13 раз в сравнении с 2024 годом. В частности, СВДС пользуется повышенным спросом в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что СВДС представляет собой современную адаптацию снайперской винтовки Драгунова для ВДВ, морской пехоты и подразделений спецназа. Винтовка предназначена для гарантированного поражения личного состава и небронированных целей противника на дальностях до 1 000 м.

"Достоинства 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова со складным прикладом подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность - неоспоримые преимущества СВДС. Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО", - привели в пресс-службе слова генерального директора концерна, члена бюро Союза машиностроителей России Алана Лушникова. 

