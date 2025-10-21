Войти
Германия закупит у США еще 15 истребителей F-35

Истребители F-35
Истребители F-35.
Источник изображения: Нина Падалко/РИА Новости

Spiegel: Минобороны ФРГ намерено заказать у США еще 15 истребителей F-35

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на документы ведомства.

По его данным, стоимость 15 истребителей, производимых американской компанией Lockheed Martin, составит около 2,5 млрд евро ($2,9 млрд).

Бундесвер к настоящему моменту заказал 35 моделей этого истребителя, первые из них должны поступить в ВВС в 2027 году. F-35 заменит устаревшие Tornado.

Обновление парка истребителей имеет стратегическое значение, поскольку F-35 также предназначены для обеспечения так называемого ядерного обмена в будущем. В случае чрезвычайной ситуации F-35, как и Tornado, будут использоваться для доставки ядерного оружия США, хранящегося в Германии, к целям.

С точки зрения ВВС, закупка дополнительных истребителей F-35 крайне важна. Специалисты в области безопасности заявляют, что только расширение парка самолетов позволит Бундесверу соответствовать новым требованиям НАТО.

Летом сообщалось, что Германия закупит у Норвегии ракеты JSM для истребителей F-35.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Нигерии боеприпасов на $346 млн.


Алексей Натин

