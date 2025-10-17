Войти
Lenta.ru

Маск назвал необходимое для колонизации Марса число людей

203
0
0
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images.

Маск заявил, что для успешной колонизации Марса нужно 100 тысяч человек

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что для успешной колонизации Марса нужно не менее 100 тысяч добровольцев. Об этом он сказал в своем X.

Глава SpaceX отреагировал на замечание редактора издания ArsTechnica Эрика Бергера, который заявил, что не уверен в успехе корабля Starship. Однако Бергер заметил, что Starship — единственный космический корабль, который имеет шансы отправить людей далеко за пределы Земли. Маск в ответ заявил, что ему ясна дорожная карта колонизации других планет и очевиден успех Starship.

Также миллиардер заявил, что для достижения хорошего результата нужно не просто разово отправить людей на Марс, а обеспечить им возможность автономно жить и развиваться. Илон Маск назвал минимальное количество добровольцев, которые могут основать колонию на другой планете и выжить, — 100 тысяч человек.

Кроме того, с Земли придется отправить не менее 1 миллиона тонн полезного груза. «Нужно сделать так, чтобы сообщество Марса могло расти, даже если по какой-либо причине корабли снабжения с Земли перестанут прибывать», — заявил популяризатор космических полетов. Маск заметил, что это — критический порог миссии, который необходимо будет преодолеть.

В начале октября глава SpaceX Илон Маск допустил возможность переезда на Марс. Он заметил, что закончит свою жизнь либо в США, либо на другой планете.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)