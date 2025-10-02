Маск допустил переезд на Марс

Маск допустил, что будет жить и умрет на «американском Марсе»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск допустил возможность переезда на Марс. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — написал он.

При этом Маск не объяснил, почему Марс назван частью США.

В сентябре стало известно, что государственный научный центр «Центр Келдыша» успешно завершил разработку плазменных двигателей высокой мощности КМ-50М и ИД-750. Они могут стать ключевым элементом перспективных транспортно-энергетических модулей, способных обеспечить миссии к Луне, Марсу и дальним объектам Солнечной системы.

В том же месяце руководитель научных программ НАСА Никола Фокс рассказал, что в ходе миссии ровера Perseverance были обнаружены признаки жизни на Марсе в древности. Марсоход обнаружил признаки биосигнатуры древних микробов на марсианском камне.