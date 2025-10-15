«Результат не понравится Западу». Сколько ракет Tomahawk нужно Украине?

FT: США могут дать Киеву от 20 до 50 ракет Tomahawk

США могут выделить Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk. При этом ракеты уже можно запускать с земли - американская оборонная компания продемонстрировала установку X-MAV, предназначенную для запуска крылатых ракет. Владимир Зеленский, который планирует встретиться с Дональдом Трампом на этой неделе в Вашингтоне, очень надеется получить эти ракеты и установки к ним. Сколько "Томагавков" нужно Киеву и чем может обернуться их использование против России - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон заявила, что Вашингтон может выделить Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk, «что не изменит решающим образом динамику войны». Об этом пишет газета Financial Times.

А накануне на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск (AUSA) в Вашингтоне компания Oshkosh Defense продемонстрировала установку X-MAV, предназначенную для запуска крылатых ракет. Представленный на выставке экземпляр оснащен четырьмя ракетами Tomahawk для поражения наземных целей. Эксперты уже заговорили о том, что именно эти установки могут быть поставлены Киеву.

Трамп как никогда близок к поставке ракет Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в эту пятницу. Предполагается обсудить, как они могут заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, в том числе за счет возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

Эта встреча станет третьей для Владимира Зеленского с президентом США в Белом доме с тех пор, как Трамп вернулся на свой пост в январе этого года. В минувшие выходные Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможность покупки союзниками по НАТО крылатых ракет Tomahawk для Киева - оружия дальнего радиуса действия, которое расширит ударные возможности Украины вплоть до Уральских гор - и как положить конец полномасштабной войне России с Украиной. Ракеты Tomahawk были на первом месте в списке желаемого Киевом оружия с самого начала Специальной военной операции.

Как известно, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность продажи Украине неопределенного количества крылатых ракет большой дальности Tomahawk но ему нужно больше узнать о том, как Киев планирует их использовать.

Владимир Зеленский подтвердил в понедельник вечером предстоящую встречу с Дональдом Трампом. Он сказал, что поделился с президентом США своим «видением» того, сколько ракет Tomahawk понадобится Украине. Киев считает, что Дональд Трамп как никогда близок к поставке ракет, но в то же время президент США ясно дал понять, что он еще не пришел к какому-либо решению.

В это воскресенье Трамп заявил журналистам, что США могут отправить Украине ракеты Tomahawk, если Владимир Путин не придет к соглашению. Американский лидер уточнил, что хотел бы поговорить с Путиным, прежде чем принимать решение о передаче такого оружия.

«Я мог бы сказать: «Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им Tomahawk. Это - невероятное оружие, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно», - добавил глава Белого дома.

Сколько Tomahawk нужно Украине

Считается, что в общей сложности у США в настоящее время имеется 4150 Tomahawk. Однако США, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. Это происходит на фоне того, что, по оценкам военных экспертов, из 200 КР, закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже запущены по различного рода целям. Военное министерство США запросило финансирование еще только на 57 Tomahawk в своем бюджете на 2026 год. Вашингтону, вероятно, также понадобятся «Томагавки» для удара по Венесуэле.

Теперь остается уточнить, 20 или 50 крылатых ракет Tomahawk, которые планируется передать Украине - это много и мало?

В 2003 году во время операции «Свобода Ираку» из примерно 1700 ударов с воздуха, нанесенных по противнику американцами и их союзниками только до 15 апреля, около 700 было осуществлено крылатыми ракетами морского и воздушного базирования (всего использовано 950 крылатых ракет). Наиболее интенсивно пуски КР производились в первые четыре дня после начала боевых действий (https://www.gazeta.ru/army/2023/03/20/16424821.shtml?ysclid=mgqbcizwnp709372574). На этом фоне 20 или 50 ракет смотрятся достаточно бледно, а Россия отнюдь не Ирак.

Последствия для Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, прежде чем выпрашивать ракеты у США, должен здраво оценить последствия возможного ответа Вооруженных сил России. А такой ответ может быть для Украины просто сокрушительным. К примеру, в список поражаемых целей могут быть добавлены объекты, которые ранее не подвергались ударам со стороны ВС РФ (в частности, мосты через Днепр и гидротехнические сооружения). В общем, на Украине может погаснуть последняя лампочка, если Киев применит ракеты Tomahawk по объектам на территории России и последствия будут таковы, что военно-политическое руководство Украины поневоле придет к выводу - «как же мы погорячились с этими ракетами-то».

Есть о чем подумать и президенту США Дональду Трампу.

К примеру, на одной чаше весов - возможное сотрудничество с Россией и реализация крайне многообещающих замыслов и проектов. На другой - Украина, представляющая "черную дыру" в плане расходования финансовых и материальных средств и не имеющая абсолютно никакой ценности, которую можно было бы учитывать в будущих геополитических раскладах, да к тому же еще и с «занозой в заднице» (так называл президента Украины Владимира Зеленского экс-глава Белого дома Джо Байден). Ничего другого, кроме воплей «Дай, дай, дай!» в Вашингтоне от Украины в обозримый срок не услышат.

Иногда западными аналитиками считается, что применение ракет Tomahawk вызовет в самых широких слоях населения России настроения, способствующие быстрому завершению конфликта. Безусловно, реакция будет, но далеко не та, на которую рассчитывают на Западе.

Применение Tomahawk приведет только к еще большому единению народов России и единодушному требованию народных масс применить в ходе СВО все имеющиеся в распоряжении руководства страны средства поражения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок