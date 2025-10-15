Баллистическая ракета Индии выполнила железнодорожный старт.

По сообщениям западных источников, баллистическая ракета Индии Agni-Prime («Агни-Прайм») успешно выполнила испытательный железнодорожный старт. Благодаря этой разработке Индия вошла в небольшую группу стран, разработавших подобные рельсовые технологии. Как известно баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Агни-Прайм» способна нести ядерный заряд, что свидетельствует о стремлении Нью-Дели укрепить свои обычные и ядерные ракетные силы на фоне аналогичных усилий Китая и Пакистана.

Организация оборонных исследований и разработок Индии (ООИР), главное агентство страны по военным НИОКР, 24 сентября 2025 года объявила об успешном испытательном запуске ракеты «Агни-Прайм» с мобильной пусковой установки (ПУ) рельсового типа. Испытание, которое, по словам ООИР, включало «полноценный боевой сценарий», состоялось в неназванном месте на территории страны в сотрудничестве с Командованием стратегических сил Индии (КСС).

Железнодорожный старт БРСД «Агни-Прайм». ООИР Индии

По словам министра обороны Индии Раджнатха Сингха, «успешное лётное испытание позволило Индии войти в число избранных стран, обладающих возможностями для разработки контейнерной пусковой установки, которая может перемещаться по железной дороге».

Согласно анализу опубликованных видеозаписей, ракетная установка встроена в модифицированный товарный вагон с распашными дверями сверху. При старте боковые двери вагона открываются, чтобы выхлопные газы ракетного двигателя выходили наружу. Вагон оснащён выдвижным рычагом, который служит для перемещения воздушных электрических проводов. Это важно, поскольку почти вся ширококолейная железнодорожная сеть Индии электрифицирована.

Дальность стрельбы БРСД «Агни-Прайм» колеблется в интервале от 1000 до 2000 км. По данным ООИР, в мобильном варианте ракета уже поступила на вооружение.

В конечном счёте ожидается, что эта ракета дополнит или заменит индийские ракеты «Агни-I» с дальностью стрельбы 700 км и «Агни-II» с дальностью стрельбы 2000 км. По данным британского Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), в настоящее время ВС Индии располагают 12 ПУ «Агни-I» и восемь ПУ «Агни-II».

Летные испытания БРСД «Агни-Прайм» с острова у побережья Одиши, Баласор, Индия, 28 июня 2021 года. ООИР

Пусковая установка для железнодорожного старта включает в себя ракету «Агни-П» в контейнере, а также систему автономного запуска, системы связи и средства защиты, о которых не сообщается. Одновременно Индия объявила о введении бесполетной зоны над Бенгальским заливом в связи с ракетными испытаниями, запланированными на 24–25 сентября.

Западные наблюдатели подчеркивают, что на фоне стремительного наращивания военной мощи Китаем Индия продолжает наращивать свой ракетный потенциал, способный нести ядерную боевую часть (БЧ). Между тем сохраняется напряженность в отношениях между Индией и ее соседом Пакистаном, которые в мае 2025 года ненадолго вступили в войну. Китай и Пакистан поддерживают тесные отношения, в том числе на военном уровне.

Согласно последним оценкам, у Китая около 600 ядерных зарядов, что намного больше, чем у Индии (примерно 180 зарядов) или Пакистана (около 170).

Пакистанская БР «Шахин III» во время военного парада в Исламабаде 25 марта 2021 года.

Благодаря максимальной дальности в 2000 км (1243 мили) «Агни-Прайм» может поразить все цели в Пакистане, а также нанести удар по объектам на юго-западе Китая. В свою очередь мобильный железнодорожный старт значительно увеличивается количество целей в Китае, которые могут оказаться под угрозой.

Высказывается также возможность оснащение ракет Индия «Агни-Прайм» обычными БЧ, что соответствовало бы практике, сложившейся в отношении предыдущих моделей ракет семейства «Агни», и обеспечило бы дополнительную гибкость.

Вместе с тем, аналитики полагают, что наибольшую значимость железнодорожная версия «Агни-Прайм» имеет как часть ядерных сил Индии. Поскольку, железнодорожный старт предлагает Нью-Дели относительно дешёвый способ размещения дополнительных баллистических ракет, что сделает их гораздо менее уязвимыми для превентивных или ответных атак.

В условиях боевых действий железнодорожная ПУ сможет использовать обширную железнодорожную сеть Индии — общей протяжённостью около 50 000 км, — что позволит быстро рассредоточивать ПУ, усложнив их обнаружение противником. Кроме того, многочисленные железнодорожные туннели по всей стране можно будет использовать в качестве готовых укреплённых бункеров для размещения мобильных ПУ. Это не только усложнит для противника их уничтожение, но и значительно затруднит отслеживание их перемещений.

Подготовка мобильной ПУ «Агни-Прайм» перед железнодорожным стратом. ООИР

Западные источники напоминают, что во время холодной войны Советский Союз разработал межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) железнодорожного базирования, известную как РТ-23 «Молодец». Москва планировал восстановить этот потенциал с помощью системы под названием «Баргузин», но затем отказалась от этого проекта, сосредоточившись на гиперзвуковом планирующем блоке «Авангард».

В прошлом США также изучали возможность создания рельсовых МБР в различных ситуациях как один из многих вариантов для снижения уязвимости своих стратегических ракетных сил.

Коллаж, опубликованных государственными СМИ КНДР после испытаний ракет на железнодорожном ходу в 2021 году

В последнее время интерес к этому способу размещения ракет возродился. Так, Северная Корея начала проводить испытательные железнодорожные страты БР. Китай также разрабатывает железнодорожную версию своей МБР DF-41.

Хотя сроки ввода в эксплуатацию мобильной ПУ пока неясны, испытания железнодорожной версии ракеты «Агни-Прайм» являются важным событием для Индии. Данное событие может иметь далеко идущие последствия как для её собственных стратегических сил, так и для баланса сил в регионе.

Источник: twz.com