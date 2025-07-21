МБР «Дунфен-41» Ракетных войск НОАК.

В отношении боевой части межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) третьего поколения «Дунфен-41» («Восточный ветер-41») известно, что при длине 16,5 м, диаметре корпуса 2,78 м и стартовой массе 63,5 т ее максимальная масса может достигать 1700 кг.

Варианты снаряжения следующие:

12 боевых блоков мощностью 170 кТ каждый. Масса блока – 135 кг.

10 боевых блоков мощностью 230 кТ каждый. Масса блока – 165 кг.

6 боевых блоков мощностью 475 кТ каждый. Масса блока – 272 кг.

4 боевых блока мощностью 650 кТ каждый. Масса блока – пр около 430 кг.

2 боевых блока мощностью 700 кТ каждый.

1 боевой блок мощностью 900/1500 кТонн. Масса блоков ориентировочно составляет 780 и 1300 кг, соответственно.

Круговое вероятное отклонения (КВО) в зависимости от типа боевого блока варьируется от 100 до 200 м. Боевые блоки малой мощности способны совершать маневры после отделения третьей ступени – выполняют повороты по курсу, а также меняют высоту полета в диапазоне 5 км. Компактные боевые блоки массой 135 и 165 кг имеют наибольшую вероятность прорыва рубежа противоракетной обороны благодаря тому, что до высоты 100 км следуют со скоростью одинаковой для комплекта ложных целей, которые устанавливаются в боевую часть.

МБР «Дунфен-41» на транспортно-пусковой установке

Достоверно известно, что в 2023 году в ходе испытательных пусков боевых частей прототипов баллистической ракеты для подводных лодок JL-3 по ракетному полигону в пустыне Гоби китайские конструкторы проверяли надежность функционирования боевых блоков массой 272 кг, которые аналогичны тем, что устанавливаются на МБР «Дунфен-41».

После входа боевых блоков в атмосферу их скорость ступенчато возрастает с 20 до 25 МАХов, что не позволяет современным системам ПРО рассчитать траекторию для ракеты-перехватчика. Максимальная дальность стрельбы оценивается в 12 000 км.

Следует отметить, что подобные характеристики по скорости и дальности стали возможным благодаря смешанной энергетической схеме ракеты – 1 и 2-я ступени оснащены твердотопливными двигателями, которые обеспечивают вывод ракеты в ближний космос. Третья ступень оснащена жидкотопливным двигателем, придающим повышенную скорость боевой части БЧ, что и позволяет прорывать рубежи ПРО. По данным китайских источников, применение твердотопливного двигателя в первой ступени обусловило специальную конструкцию нижней части транспортно-пускового контейнера. ТПК представляет собой амортизируемую платформу слоистой конструкции, которая демпфирует импульс при горячем старте.

С целью повышения надежности китайские конструкторы решили не использовать классическое советское решение минометного старта. Фактически, первая ступень МБР «Восточный ветер-41» это разгонный блок продолженного действия – отделяется после достижения высоты 100-110 км.

По скорости и точности поражения МБР «Дунфен-41» превосходит «Тополь-М», боевой блок которого развивает скорость не более 22 МАХов, а КВО составляет 350 м. По оценкам китайских аналитиков, максимальная мощность боевого блока российского производства составляет не более 550 кТ.

Тактикой боевого применения МБР «Восточный ветер-41» (на складах Ракетных войск НОАК сосредоточено всего 202 таких ракеты) предусмотрен единовременный пуск 24 таких ракет по целям на территории США. Данные ракеты будут обнаружены космическими аппаратами системы SBIRS спустя не более чем 20 сек после старта. Космические аппараты системы DSP подтвердят наличие данных ракет на траектории спустя 90 сек после их появления в ближнем космосе.

Даже при условии, что система ПРО США сможет перехватить не более 11 ракет на разных этапах, то от 13 до 14 ракет смогут доставить боевые блоки к заданным целям – не более 130 боевых блоков мощностью по 230 кТ каждый.

По материалам китайских специализированных изданий