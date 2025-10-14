Войти
На Западе подтвердили «удар из глубины России»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

MWM: МиГ-31 при поддержке Ил-78 способен наносить удары из глубины России

Сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31И при поддержке самолета-заправщика Ил-78 способен наносить удары по объектам на Украине из глубины России, пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что недавно появившаяся в сети фотография воздушной дозаправки МиГ-31И от Ил-78 подтверждает возможность истребителя-перехватчика запускать баллистическую ракету 9К720 с истребителя-перехватчика из глубокого тыла.

«Запуски с воздуха не только позволяют выводить ракеты на передовые огневые позиции в течение нескольких минут, обеспечивая гораздо меньшее предупреждение для средств наблюдения противника, но и обеспечивают ракеты значительно большей энергией, чем наземные запуски, что позволяет им достигать целей на значительно больших расстояниях», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что МиГ-31 считается оптимальной платформой для запуска баллистических ракет из-за своей высокой грузоподъемности, скорости и рабочей высоты.

Ранее MWM заметил, что Воздушно-космические силы России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить.

