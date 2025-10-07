Войти
Lenta.ru

Россия начала применять неуязвимые «Кинжалы»

744
0
0
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com.

MWM: ВКС России начали применять модернизированные ракеты «Кинжал»

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить. О неуязвимых ракетах Воздушно-космических сил (ВКС) России пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Ракеты теперь могут описывать обычную дугу, прежде чем либо перейти в крутое предельное пике, либо выполнить маневры, чтобы "сбить с толку" украинские системы ПВО», — говорится в материале.

Как пишет издание, на Украине признали, что в сентябре зенитные ракетные комплексы Patriot перехватили лишь шесть процентов ракет «Кинжал» и «Искандер-М». Автор подчеркнул, что это напрямую связано с модернизацией российских средств поражения.

Авиационный комплекс «Кинжал» состоит из ракеты 9-С-7760, ставшей развитием ракеты комплекса «Искандер», и самолета-носителя МиГ-31И.

В январе заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов допустил, что истребитель пятого поколения Су-57 можно оснастить ракетой комплекса «Кинжал» в ущерб малозаметности самолета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 19:21
  • 2
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 07.10 19:08
  • 10751
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.10 18:53
  • 0
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 07.10 18:11
  • 2
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации
  • 07.10 14:22
  • 142
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 07.10 14:07
  • 0
Нам надо выжить
  • 07.10 11:54
  • 1
США могут купить у Украины технологии производства дронов
  • 07.10 04:07
  • 1
Комментарий к "Пропущенный вызов"
  • 06.10 16:58
  • 1
Пропущенный вызов
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет