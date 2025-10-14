На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

MWM: Танки Т-90М2 окажут существенное влияние на баланс сил в Восточной Европе

Новейшие российские танки Т-90М2 «Рывок-1» могут оказать существенное влияние на баланс сил сразу на нескольких театрах военных действий, особенно в Восточной Европе. С такой оценкой выступило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия в 2026 году произведет несколько первых Т-90М2, которые получат «обновленное боевое отделение с усовершенствованной трансмиссией, более крупные дисплеи видеонаблюдения для улучшения ситуационной осведомленности экипажа, а также улучшенные возможности движения задним ходом, которых, как оказалось, особенно не хватает».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинский ресурс Frontelligence Insight сообщил, что Россия планирует удвоить производство танков Т-90 различных модификаций.

В июле издание Military Watch Magazine сообщило, что в ближайшее десятилетие Россия может вернуться к советским объемам выпуска танков.