«Звезда»: Систем ПВО и ПРО России недостаточно для отражения атак ВСУ

Одних только систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) России недостаточно для отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на страницах еженедельника «Звезда» пишет полковник в отставке Анатолий Докучаев.

Обозреватель заметил, что «Вооруженные силы России действительно обладают уникальной линейкой средств ПВО и ПРО, чего нет ни у кого в мире». «Но этого, пожалуй, недостаточно», — написал автор.

Докучаев отметил, что «информация с орбиты является ключевым элементом наведения на цели систем высокоточного оружия». Автор утверждает, что в настоящее время ВСУ получают данные более чем с 500 европейских и американских космических аппаратов, не считая использование украинской стороной спутников Starlink и терминалов к ним.

Автор напомнил, что Советский союз активно развивал космические средства разведки, а по темпам запуска спутников СССР опережал США. При этом в текущем году Россия успела провести всего 13 космических запусков. «Однако Соединенные Штаты провели в этом году 131 запуск, Китай — 59. Такая вот космическая арифметика. Делайте выводы», — резюмировал полковник в отставке.

В сентябре генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что России за десять лет нужно произвести и запустить 300 ракет, а также изготовить 1000 космических аппаратов, каждый из которых в среднем содержит 2000 радиоэлектронных компонентов.

В том же месяце заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заявил, что постройка офисного здания — Национального космического центра — на бывшей территории Центра Хруничева в Москве говорит о намерении России укреплять позиции в космосе.