Строительство зданий назвали признаком укрепления России в космонавтике

Кононенко: Постройка НКЦ говорит о намерении России укреплять позиции в космосе

Постройка Национального космического центра (НКЦ) на бывшей территории Центра Хруничева в Москве говорит о намерении России укреплять позиции в космосе, заявил заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Строительство такого футуристичного НКЦ имеет символическое значение. Это мощный сигнал о намерении России сохранять и укреплять свои позиции в космосе, несмотря на все вызовы современного мира», — сказал Кононенко.

Он заметил, что комплекс зданий общей площадью 257 тысяч квадратных метров объединит офисы различных предприятий и организаций госкорпорации Роскосмос. Постройку НКЦ Кононенко назвал знаковым проектом в российской космонавтике, которое обеспечит синергию организаций российской ракетно-космической отрасли.

Ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что в НКЦ будет расположен ЦУП перспективной Российской орбитальной станции.

В сентябре президент России Владимир Путин официально открыл НКЦ.