Всех запасов Tomahawk у США хватит только для удара по 65-90 целям в России

Всех имеющихся у США запасов крылатых ракет Tomahawk хватит только для удара по 65-90 целям в России. Число «необходимых» Украине боеприпасов для удара по России оценил Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, всего США располагают примерно 4000 ракетами Tomahawk, а для удара по сирийской авиабазе Шайрат в 2017 году американская сторона задействовала 59 таких боеприпасов. «Это значит, что применение всех 4000 ракет из американского арсенала по сирийскому сценарию хватит только на 65-90 целей, что в общем и целом не решает исход никакой войны в долгосрочной перспективе и лишь ускоряет перевод локального конфликта в глобальный», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что только в 1500-километровой зоне от границы с Украиной имеется более тысячи потенциальных военных целей, уничтожение которых потребует попадания от 30 до 60 ракет Tomahawk. Согласно Telegram-каналу, Вашингтон может ограничиться передачей Киеву 200-300 таких ракет, стремясь максимально увеличить наносимый ими ущерб.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу, комментируя сообщения СМИ о возможных поставках Киеву американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет семейства Tomahawk, заметил, что Вооруженные силы России якобы испытывают трудности с обороной от ударов беспилотных дальнобойных систем Вооруженных сил Украины, в чем можно увидеть «русскую слабость».

Также в октябре полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X заявил, что Соединенные Штаты вступят в войну с Россией в случае применения Украиной американских крылатых ракет Tomahawk.