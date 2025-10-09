Войти
Patriot назвали позором США

Фото: Osman Orsal / Reuters
Фото: Osman Orsal / Reuters.

Военэксперт Шлепченко: Patriot стал позором США из-за низкой результативности

Расхваленные комплексы Patriot сбивают лишь около 6 процентов баллистических целей, что является позорным показателем. Об этом заявил обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко.

По словам эксперта, эффективность американских ракетных комплексов Patriot сокращается из-за усовершенствованных русских ракет «Искандер» и «Кинжал». При этом одна батарея Patriot стоит примерно 1,1 миллиарда долларов, а одна ракета — 4 миллиона долларов.

Шлепченко упомянул специалистов газеты Financial Times, которые объяснили низкую результативность систем противовоздушной обороны (ПВО) США. По их словам, российские ракеты начали активно маневрировать при заходе на цель по более крутому углу, что усложняет работу перехватчиков.

Авто материала отметил, что решить проблему Patriot можно с помощью модернизации зенитного ракетного комплекса (ЗРК), однако это требует использования значительных ресурсов и займет много времени. «А пока американская оборонка будет решать проблему, у Запада дополнительный сдерживающий фактор -— понимание того, что его главное средство ПВО и ПРО фактически неработоспособно», — заключил эксперт.

В начале октября эксперты Military Watch Magazine отмечали, что Воздушно-космические силы России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Кинжал ЗРК
