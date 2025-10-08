"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?

Полковник Ходаренок заявил, что поставки Tomahawk Украине развяжут руки Москве

Решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву переведет вооруженный конфликт практически в ядерную стадию. Так считает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок. Он назвал два возможных ответа России на это решение Дональда Трампа. Подробнее - в нашем материале.

Президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

Не совсем понятно, что у Дональда Трампа означает слово «почти». Так принял решение или не принял? Но, скорее всего, это означает «да», но только чуть позже.

И что это за бином Ньютона для американского президента в плане применения ВСУ ракет этого типа? Что непонятно Верховному главнокомандующему ВС США? Нет никаких сомнений, что ВСУ будут использовать Tomahawk для ударов по важнейшим военным и государственным объектам на территории России. Так что фраза «хотел бы понять» от Трампа звучит несколько надуманно.

Ответ Москвы

Возникает традиционный вопрос - каким в случае передачи ракет Киеву будет ответ Москвы? По меньшей мере, тут вырисовываются два возможных варианта.

Что касается президента Украины Владимира Зеленского и в целом политической элиты Незалежной, то, как известно, за свои слова и инициативы в любом случае надо отвечать. В частности, Зеленский в конце сентября выступил с угрозами в адрес Москвы. Он уже предупредил о готовности к использованию американского дальнобойного оружия и посоветовал кремлевским чиновникам знать адреса ближайших к ним бомбоубежищ.

Таким образом, первый из возможных ответов Москвы на инициативы Украины представляется в виде массированного удара по правительственному кварталу Киева, где находится военно-политическое руководство Украины.

Этот квартал после заявлений и угроз Зеленского в самое ближайшее время должен быть как минимум снесен под ноль.

И политики на Украине должны знать, что даже за словесные угрозы надо отвечать.

Второй вариант - приведение стратегических ядерных сил в высшие степени боевой готовности и нанесение демонстрационных ударов.

Демонстрационные удары осуществляются в виде одиночных пусков ракет с ядерными зарядами, чтобы показать потенциал российских стратегических ядерных сил. В этом плане возможны одиночные удары по акваториям Мирового океана или незаселенным районам. Не исключены и высотные ядерные взрывы малой мощности (или большой - в зависимости от обстановки) над территорией противника.

Поскольку Трамп своим решением о передаче крылатых ракет Украине переводит вооруженный конфликт практически в ядерную стадию (а это именно так), это развязывает руки Москве в плане осуществления демонстрационных ядерных ударов. Это в том числе и последняя возможная мера со стороны России, чтобы предотвратить крайне опасную эскалацию войны.

Высотный ядерный взрыв может быть и над акваторией Черного моря, чтобы он был хорошо виден в Одессе, Николаеве и Киеве. Вполне возможно, что одного взрыва будет недостаточно, и целесообразно произвести еще один демонстрационный ядерный удар - в районе Северного моря или Атлантического океана вблизи Британии.

А далее - над тем же польским городом Жешув, куда, скорее всего, прибудут американские ракеты.

Европейским политикам и военным нам остается сказать только одно: «Господа, вы это событие приближали своими делами и словами просто как могли. Вы сделали все возможное, чтобы применение ядерного оружия стало реальностью. Ответственность за применение ядерного оружия лежит только на вас».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок