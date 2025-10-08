Начато строительство головного итальянского противоминного корабля нового поколения

Итальянская судостроительная компания Intermarine (в составе частной группы IMMSI) сообщила, что 25 сентября 2025 года на ее головной верфи в Сарцана близ Специи состоялась церемония начала ламинирования корпуса и тем самым начала строительства головного противоминного корабля нового поколения для военно-морских сил Италии по программе New Generation Minehunter-Coastal (NGM/C, итальянское обозначение Cacciamine Nuova Generazione-Costieri - CNG-C).

Проектное изображение перспективного противоминного корабля для ВМС Италии по программе New Generation Minehunter-Coastal (NGM/C, Cacciamine Nuova Generazione-Costieri - CNG-C) (с) Intermarine

26 июля 2024 года Управление военно-морских вооружений Генерального секретариата обороны Италии и Национальное управление вооружений Италии подписали контракт с Intermarine и компанией Leonardo на cтроительство для ВМС Италии пяти перспективных противоминных кораблей нового поколения по программе NGM/C (CNG-C). Общая стоимость контракта составляет 1,6 млрд евро, включая поставку соответствующего оборудования и вооружения и долгосрочную комплексную сервисную поддержку. Опцион к контракту составляет 1 млрд евро и подразумевает возможность постройки еще трех кораблей.

Этот контракт был выдан в развитие контракта 2021 года Управления военно-морских вооружений с Intermarine на проектирование для ВМС Италии перспективного минно-трального корабля по программе CNG-C. Строительство всех кораблей должно вестись на предприятии Intermarine в Сарцана, со сдачей двух первых единиц в 2028 году. Доля Intermarine в общей стоимости контракта составляет 1,165 млрд евро (73%). Остальные 435 млн евро (27%) стоимости контракта составляет доля Leonardo, которая выступит поставщиком для этих кораблей интегрированной автоматизированной системы боевого управления и управления противоминными действиями SADOC 4 и комплексов радиоэлектронного и противоминного вооружения нового поколения.

Новые итальянские противоминные корабли CNG-C в духе последних веяний будут весьма крупными единицами полным водоизмещением около 1300 тонн, выступающими носителями различных дистанционно управляемых и автономных надводных и подводных платформ и аппаратов для комплексного обнаружения и уничтожения мин. Также корабли будут обладать расширенными возможностями по подводным работам, в том числе на морском дне, для контроля и защиты критически важных подводных объектов инфраструктуры (кабели, трубопроводы), и проведения гидрографических и гидрологических работ.

Подобно итальянским тральщикам-искателям мин предшествующего поколения (типов Lerici и Gaeta), новые корабли будут выполнены в цельнокомпозитном корпусе из армированного стекловолокном пластика (GRP), что, видимо, сделает их крупнейшими в мире боевыми кораблями с неметаллическими корпусами. Длина корпуса составит 63 м. Корабли будут оснащены комбинированной главной дизель-электрической энергетической установкой, с приводом на два крыльчатых движителя Фойта-Шнайдера и с двумя дополнительными подруливающими устройствами. Скорость полного хода заявлена в 13-14 узлов. Экипаж корабля составит 50 человек. Корабль будет иметь вертолетную площадку (видимо для использования БЛА) и будет оснащен двумя новыми 30-мм дистанционно управляемыми артиллерийскими установками Leonardo Lionfish 30 c новой автоматической пушкой Leonardo X-GUN и двумя дистанционно управляемыми пулеметными установками.

Стратегический план развития ВМС Италии на период 2019-2034 годов (Linee Di Indirizzo Strategico 2019-2034) предусматривает строительство 12 миино-тральных кораблей нового поколения (Cacciamine Nuova Generazione - GNC) для замены кораблей типов Lerici и Gaeta. Причем, помимо восьми уже утвержденных к постройке "базовых" тральщиков (Cacciamine Nuova Generazione-Costieri - CNG-C), в это число входят также четыре морских ("океанских") тральщика нового поколения Cacciamine Nuova Generazione-Altura (CNG-A). О развитии программы последних пока что нет данных, но сообщалось, что это должен быть увеличенный вариант кораблей CNG-C. Предполагается, что тральщики CNG-A должны иметь водоизмешение 2100 тонн, длину 80 метров, скорость полного хода до 18 узлов и дальность плавания вдвое больше, чем CNG-C.

Модель противоминного корабля нового поколения для ВМС Италии по программе New Generation Minehunter-Coastal (NGM/C, Cacciamine Nuova Generazione-Costieri - CNG-C) в экспозиции выставки Seafuture 2025 в Специи (Италия), сентябрь 2025 года (с) www.navalnews.com

Проектные изображения перспективных противоминных кораблей нового поколения для ВМС Италии - "базового" тральщика по программе Cacciamine Nuova Generazione-Costieri (CNG-C) и морского тральщика по программе Cacciamine Nuova Generazione-Altura (CNG-A) (с) ВМС Италии