«Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Концерн «Калашников» закрыл контракт по выпуску специальных автомобилей «Стена», предназначенных для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан, в частности, создания препятствий на пути продвижения агрессивно настроенных групп. Об этом компания сообщила в Telegram.

По данным концерна, спецтехника поставлялась досрочно небольшими партиями. На приведение «Стены» в рабочее состояние требуется менее пяти минут.

«Изделие включает в себя базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса, состоящего из ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействий», — говорится в публикации.

В настоящее время концерн ведет работы по заключению контрактов на 2026 год.

В апреле «Калашников» сообщил о планах поставок заказчику второй партии спецавтомобилей «Стена».

В декабре концерн рассказал, что Росгвардии и МВД будет поставлена партия машин для пресечения беспорядков.

