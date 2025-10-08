Войти
В США заявили о вызывающих боль российских гениальных подлодках

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС.

NSJ: Гениальные подлодки проекта 945А до сих пор вызывают боль

Гениальные советские (российские) подлодки проектов 945 и 945А, получившие двойной титановый корпус, до сих пор вызывают боль, пишет обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Гарри Казианис.

Автор замечает, что атомные субмарины проектов 945 и 945А представляли собой современные ударные подводные лодки, что позволяло им достигать больших глубин и скорости, а также иметь больший срок эксплуатации, которые, тем не менее, по ряду показателей уступали американским субмаринам типов Los Angeles, Seawolf и Virginia.

По оценке автора, в битве подлодок победила бы субмарина с большей малошумностью.

Казианис пишет, что советские подлодки стали ответом на новейшие американские разработки, которые из-за дороговизны и сложности в производстве и обслуживании не были произведены в больших количествах. «Только избранные верфи могли справиться с материалом и процессами. Когда сроки срывались — или бюджеты сокращались — не было простого способа увеличить производство», — замечает обозреватель.

Автор отмечает, что всего было построено четыре субмарины проектов 945 и 945А, из которых Россией в настоящее время эксплуатируется две. «Они остаются впечатляющими машинами и серьезными проблемами для любого противника», — говорится в публикации.

Обозреватель заключает, что субмарины проектов 945 и 945А «стали триумфом материаловедения и силы воли, созданном для ножевого боя, где все большее значение придавалось тому, кто прошепчет тише всех, а не тому, кто нырнет глубже всех». «Восхищайтесь этим. Уважайте это. И поймите, почему их было так мало», — резюмирует автор.

В августе газета «Известия» сообщила, что в ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 1980-1990-е, в частности, субмарин проекта 945А («Нижний Новгород» и «Псков»).

Страны
Россия
США
Проекты
945 Барракуда
945А Кондор
