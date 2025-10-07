Войти
В России разработали имитатор электроракетных двигателей

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»
«Решетнев» и МАИ разработали имитатор электроракетных двигателей

Компания «Решетнев» и Московский авиационный институт (МАИ) разработали имитатор электроракетных двигателей. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Работа устройства основана на программируемом микроконтроллере с алгоритмами, учитывающими данные реального двигателя. В настоящее время «изготовлен и испытан опытный образец имитатора для высокоимпульсного двухрежимного блока коррекции на базе стационарного плазменного двигателя».

Разработка российских специалистов позволяет испытывать и настраивать электронику спутников непосредственно на Земле без использования для тестов вакуумной камеры. По данным госкорпорации, оно полностью собрано из российских комплектующих.

В сентябре «Роскосмос» сообщил, что Государственный научный центр (ГНЦ) «Центр Келдыша» успешно завершил разработку плазменных двигателей высокой мощности КМ-50М и ИД-750.

Тогда же гендиректор ГНЦ Владимир Кошлаков заметил, что разработанные организацией плазменные силовые агрегаты позволят отправлять экспедиции к дальним планетам Солнечной системы.

