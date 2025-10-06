Германия получила первый базовый патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon

1 октября 2025 года на предприятии компании Boeing в Сиэттле в США состоялась церемония официальной передачи министерству обороны Германии первого из восьми заказанных для авиации ВМС Германии базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Самолет с бортовым номером "63+01" (серийный номер 170528) совершил первый полёт 27 февраля 2025 года и должен быть введен в строй 3-й эскадры морской авиации (Marinefliegergeschwader 3 Graf Zeppelin - MFG 3) ВМС Германии на авиабазе Нордхольц в ноябре.

Первый переданный Германии базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon (бортовой номер "63+01", серийный номер 170528). Сиэттл, 01.10.2025 (с) Boeing

Восемь самолетов Boeing P-8A Poseidon были заказаны Германией для замены выводимых из состава морской авации ФРГ по истечению ресурса эксплуатировавшихся той же эскадрой MFG 3 восьми приобретенных из наличия авиации ВМС Нидерландов базовых патрульных самолетов Lockheed P-3C CUP+ Orion. В 2018 году было подписано франко-германское соглашение о совместной разработке перспективного базового патрульного самолета MAWS (Maritime Airborne Warfare System) на основе платформы Airbus A320neo (проект А320M3A) для замены в авиации ВМС Франции самолетов Dassault Atlantique 2, а в авиации ВМС ФРГ - самолетов P-3C Orion. Однако поступление на вооружение самолета MAWS считается возможным не ранее не ранее 2035 года, что создает проблему для германской стороны в связи с ее планами более раннего снятия с вооружения самолетов Р-3С. В связи с этим немцы приняли решение пойти по более консервативному и дешевому пути и приобрести для замены самолетов Р-3С новые самолеты Р-8А в США. Сам Р-8А является сейчас практически безальтернативным для большинства союзников США самолетом данного назначения. При этом номинально Германия не отказывается от участия в программе MAWS, официально заявляя о закупке Р-8А как о "переходном решении", что, конечно, выглядит маловероятным.

В марте 2021 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Германии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) пяти самолетов P-8A Poseidon. Общая стоимость предполагаемой поставки была оценена в 1,77 млрд долл, включая полный комплект оборудования и пакеты обучения и технической поддержки, но без вооружения. Соответствующее соглашение по линии FMS было заключено Германией в июне 2021 года со стоимостью 1,1 млрд евро (1,31 млрд долл). Всего Бундестагом было одобрено выделение 1,43 млрд евро на программу закупки этих пяти самолетов, оставшиеся средства пойдут, видимо, на закупку вооружения и подготовку наземной инфраструктуры в Нордхольце.

В ноябре 2023 года Германия заключила с США соглашение о приобретении по линии FMS еще трех самолетов Р-8А, а также одного наземного тренажера на общую сумму 1,1 млрд евро, в счет финасирования из пресловутого специального фонда Бундесвера объемом 100 млрд евро. Поставка всех восьми самолетов Германии планируется до конца 2026 года.

В планах ВМС Германии находится закупка еше четырех самолетов Р-8А, с целью доведения их общего парка до 12 единиц, но неясно, будет ли это реализовано. Германия стала восьмым получателем самолетов семейства Р-8. Поставленный Германии 1 октября борт стал 186-м изготовленным самолётом этого типа.

Первый переданный Германии базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon (бортовой номер "63+01", серийный номер 170528). Сиэттл, 01.10.2025 (с) Бундесвер и Boeing