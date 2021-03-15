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bmpd.livejournal.com

США предлагают поставку Германии пяти базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 12 марта 2021 года направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Германии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) пяти базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 1,77 млрд долл, включая полный комплект оборудования и пакеты обучения и технической поддержки. Вооружение в поставку не входит.

Базовый патрульный самолет Lockheed P-3C CUP+ Orion авиации ВМС ФРГ, для замены этих самолетов предлагается поставка пяти новых американских базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon (с) VanderWolf

Со стороны bmpd напомним, что морская авация ФРГ сейчас располагает восемью приобретенными из наличия авиации ВМС Нидерландов базовыми патрульными самолетами Lockheed P-3C CUP+ Orion, которые по принятому в 2020 году решению предполагается списать по истечению ресурса в в 2024-2025 годах. В 2018 году было подписано франко-германское соглашение о совместной разработке перспективного базового патрульного самолета MAWS (Maritime Airborne Warfare System) на основе платформы Airbus A320neo (проект А320M3A) для замены в авиации ВМС Франции самолетов Dassault Atlantique 2, а в авиации ВМС ФРГ - самолетов P-3C Orion. Однако поступление на вооружение самолета MAWS считается возможным не ранее 2030 года (а по ряду оценок - не ранее 2035 года), что создает проблему для германской стороны в связи с ее планами более раннего снятия с вооружения самолетов Р-3С. В связи с этим, видимо, что немцы приняли решение пойти по более консервативному и дешевому пути и приобрести для замены самолетов Р-3С новые самолеты Р-8А в США. Сам Р-8А является сейчас практически безальтернативным для большинства союзников США самолетом данного назначения.

В уведомлении DSCA говорится, что "предлагаемая продажа повысит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая критически важные возможности для морских операций коалиции. В настоящее время Германия эксплуатирует Lockheed P-3C Orion, но этот самолет подходит к концу срока службы и будет выведен из эксплуатации в 2024 году. Германия планирует заменить его на P-8A Poseidon. Предлагаемая продажа позволит Германии модернизировать и поддерживать свои возможности базовой патрульной авиации в течение следующих 30 лет. Для Германии не составит труда перевести свои силы базовой патрульной авиации на P-8 и интегрировать эти самолеты в свои вооруженные силы".

Впрочем, следует указать, что уведомление DSCA Конгрессу США о потенциальной продаже по линии FMS требуется в соответствии с законодательством США и не означает, что соглашение будет обязательно заключено. Конгресс США имеет 30 дней на то, чтобы блокировать предложенную продажу, в противном случае стороны получают право подписать межправительственное соглашение о поставке.

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Страны
Германия
Нидерланды
США
Франция
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
А320
Компании
Airbus
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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