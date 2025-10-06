Войти
Названа самая опасная американская «Барракуда»

564
0
0
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters.

Эксперт Корнев: Самой опасной в линейке «дешевых» ракет США стала Barracuda-500

Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву новых средств поражения, включая крылатые ракеты семейства Barracuda. Самую опасную «Барракуду» назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

«"Барракуда" — это, по сути, дроны. Из линейки этих аппаратов самым опасным будет "Барракуда-500". Ее дальность — до 500 километров. Были запуски "Барракуды-500" с наземной пусковой установки. Также они могут стартовать с авиационных носителей», — сказал он.

При этом Корнев усомнился в том, что новейшие ракеты передадут Киеву в ближайшее время. Он подчеркнул, что ни ракеты, ни пусковые установки пока не производят серийно. Кроме того, «Барракуды», которые позиционируют как относительно дешевое изделие, еще не поступили на вооружение армии США.

Максимальную дальность полета Barracuda-500 может обеспечить только сброс с воздушного носителя. Ее могут применять истребители F-15E, F-18E/F и F-16, а также грузовые самолеты C-17 и C-130. Ракета несет боевые части весом около 50 килограммов.

Ранее в октябре источники The Wall Street Journal сообщили, что США допускают возможность отправки Украине ракет Tomahawk и Barracuda, а также других средств поражения дальностью полета около 800 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Barracuda
BGM-109 Tomahawk
C-130
C-17
F-15
F-16
F-18
