Дальние вдали: как ПВО может парировать угрозу применения Украиной американских ракет

США обсуждают поставку Киеву «Томагавков» и «Барракуд», а также разведданных для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре

Российская ПВО может бороться со всеми типами современных американских ракет — так опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали новость о том, что США могут одобрить передачу Украине дальнобойных «Томагавков» и «Барракуд». Более того, американцам будет сложно наладить массовые поставки такого оружия ВСУ. «Барракуды» — пока серийно не выпускаются, а наземными пусковыми установками для «Томагавков» США не насытили даже собственную армию. Какие дальнобойные ракеты могут поставить Украине США и Европа и что ПВО России может им противопоставить — в материале «Известий».

Американская инициатива

США рассматривают возможность передачи Киеву крылатых ракет большой дальности, включая Tomahawk и Barracuda, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники. Издание также отмечает, что Вашингтон готов делиться с Украиной разведданными для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Москва реагирует на подобные сообщения жестко. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что при необходимости «найдется ответ». Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что вопрос пока не решен и даже появление ракет в арсенале Киева «не изменит военной ситуации».

Американская крылатая ракета Tomahawk в полете Источник изображения: Фото: TASS/Stocktrek Images, Inc

Усиление агрессивной политики в отношении России может быть связано с желанием Вашингтона оказать давление на Москву. Трамп не видит быстрых результатов своей посреднической деятельности по Украине. Диалог между Москвой и Киевом застопорился: последний раунд переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле, и с тех пор украинская сторона не ответила на ряд российских предложений, вместо этого настаивая на встрече с президентом России.

Выступление главы Белого дома на сессии Генассамблеи ООН также стало показательным. Сначала Трамп говорил о работе над урегулированием конфликта и подчеркивал хорошие отношения с Москвой. Но после переговоров с Зеленским его риторика резко изменилась. Президент США заявил, что Украина при поддержке ЕС способна вернуть свои первоначальные границы, а Россию назвал «бумажным тигром».

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, возможные поставки Tomahawk станут «угрозой номер один» для России. При этом эксперт обратил внимание, что Трамп не склонен передавать вооружение бесплатно, однако при финансировании со стороны ЕС у него «могут оказаться развязаны руки».

Пуск крылатой ракеты Tomahawk с борта американского эсминца Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов в свою очередь отмечает, что обсуждение ракетных поставок стоит рассматривать не только в военной, но и в политической плоскости. Он считает, что Киев рассчитывает закрепить сотрудничество с США целым пакетом документов — о поставках оружия, производстве дронов, свободной торговле и гарантиях безопасности.

— В Вашингтоне понимают, что вопрос передачи крылатых ракет затрагивает не только боевые действия, но и двусторонние отношения с Москвой. Именно поэтому американские военные и советники оценивают все возможные риски. Вероятнее всего, тема останется на рассмотрении, но сам факт обсуждения уже служит инструментом давления на Россию, — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».

«Барракуда» не взлетит

В ближайшее время ВСУ вряд ли получат новейшие системы Barracuda, которые выпускает компания Anduril Industries, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— «Барракуда» — это, по сути, дроны, — отметил он. — Из линейки этих аппаратов самым опасным будет «Барракуда-500». Ее дальность — до 500 километров. Были запуски «Барракуды-500» с наземной пусковой установки. Также они могут стартовать с авиационных носителей. Но ни пусковые установки, ни сами «Барракуды» пока серийно не производятся — идут испытания. Нет их еще и на вооружении американской армии. То есть запаса «Барракуд» для поставок ВСУ нет физически и в ближайшее время его появление не предвидится.

Крылатая ракета Barracuda на Международной выставке авиакосмических и оборонных технологий в Тайбэе Источник изображения: Фото: TASS/AP/Chiang Ying-ying

Также идут разговоры о поставках крылатых ракет «Томагавк».

— В США эти ракеты массово присутствуют в арсенале ВМС — на боевых кораблях, но у Украины нет флота, — отметил Дмитрий Корнев. — ВСУ может использовать наземный вариант «Томагавков», старт которых осуществляется с пусковых комплексов Typhon. Но и тут противника ждут проблемы. Пусковых очень мало, США пока сами не начали полноценное развертывание этой ракетной системы. И вряд ли они начнут поставки в ущерб своей армии — в такой вариант развития событий слабо верится.

Иные варианты

У США есть варианты поставок других ракет. Например, АТАСМS с радиусом действия до 300 километров уже передавались ВСУ, но небольшими партиями, пояснил Дмитрий Корнев.

— США могут нарастить их экспорт, — отметил эксперт. — До сих пор США поставляли в основном ракеты с дальностью действия 160 километров.

Запуск баллистической ракеты ATACMS на военном полигоне в Нью-Мексико Источник изображения: Фото: TASS/U.S. Army via AP

Также США могут поделиться с ВСУ ракетами JASSM воздушного базирования.

— Существует, как минимум, два варианта этих боеприпасов — с дальностью действия до 500 и до 1000 километров. Носителями этих ракет могут быть самолеты F-16, которые есть в распоряжении ВСУ, — уточнил Дмитрий Корнев.

Американская ракета AGM-158 JASSM Источник изображения: Фото: TASS/AP/Alik Keplicz

Европа может поддержать американское начинание, нарастив поставки англо-французских ракет Storm Shadow/SCALP-EG, отмечает эксперт.

— Кроме этого, Германия может предоставить ракеты воздушного базирования «Таурус» дальностью действия более 500 километров, — отметил Дмитрий Корнев. — Их Киев давно простит и это достаточно опасные боеприпасы. Кроме того, есть норвежские ракеты NSM. Они разрабатывались как противокорабельные, но могут применяться и против наземных целей. Радиус действия — около 300 км. Ракета базируется либо на кораблях, либо на наземных мобильных пусковых установках. Они есть на вооружении армии Польши и корпуса морской пехоты США. На этом ракетные возможности Европы исчерпываются.

ПВО готова к встрече

И американские, и европейские ракеты российская ПВО может уверенно сбивать, считают опрошенные «Известиями» военные эксперты.

— Крылатые ракеты — неприятные цели, — отметил военный эксперт Юрий Лямин. — Главная сложность при их уничтожении — это низкая высота полета, что затрудняет их обнаружение с помощью РЛС, и выстраивание сложных маршрутов до цели с возможностью обходить позиции ПВО. Именно для этого ВСУ нужны разведданные США. Но мы знаем как бороться с ними. В частности, силы ПВО будут чаще менять позиционные районы, есть и другие приемы. Это тот противник, против которого все наши зенитные комплексы затачивались ещё с советских времён.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Источник изображения: iz.ru

«Томагавки» — это ракеты из 1980-х годов, напомнил Дмитрий Корнев.

— Сюрпризов не будет, — уверен эксперт. — Они сделаны без применения технологии невидимости «стелс», известны все их характеристики. «Барракуда» имеет стелс-конфигурацию, но наше ПВО сейчас сбивает более совершенные и скоростные Storm Shadow/SCALP-EG.

При массовых поставках таких ракет наши силы ПВО ждет непростое противостояние, но оно не изменит расклад сил на поле боя, заверяют эксперты.

Богдан Степовой

Михаил Салтыков