Что представляет собой европейская "стена против дронов"? (The New York Times, США)

Европейские лидеры во время саммита ЕС во дворце Эгмонт в Брюсселе.

NYT: ЕС обсуждает идею создания защитного барьера от дронов на восточном фланге

Лидеры 27 стран ЕС обсуждали в среду в Копенгагене план по созданию "стены от дронов" для системы обороны вдоль восточного фланга блока НАТО, пишет New York Times. Участники встречи приветствовали эту инициативу, но вопрос финансирования проекта остается открытым.

Джеанна Смиалек (Jeanna Smialek)

Европейский союз обсуждает укрепление обороны своего восточного воздушного пространства. Недавние инциденты с проникновением российских дронов придали проекту срочность.

Европейский союз разрабатывает план по созданию так называемой "стены от дронов" — системы обороны вдоль восточного фланга блока НАТО, предназначенной для отражения беспилотных летательных аппаратов из России.

Подробностей проекта пока мало, поскольку работа находится на ранней стадии. Учитывая всплеск недавних случаев вторжения российских дронов в воздушное пространство Европы (эти обвинения ничем не подтверждаются и являются лишь точкой зрения некоторых западных медиа источников — прим. ИноСМИ), у официальных лиц есть стимул действовать быстро.

Эта идея обсуждалась в среду в Копенгагене, где собрались лидеры из 27 стран ЕС, чтобы поговорить об обороне. Многие первые лица выразили надежду, в то время как другие выступили с предупреждениями, что данный проект не является панацеей.

Вот что нам известно о планах.

Как возникла эта идея?

В прошлом месяце в своем ежегодном докладе о положении дел в ЕС Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею "наблюдения за восточным флангом", включая "антидроновую стену". Предложение было пронизано ощущением чрезвычайной срочности. В тот же день российские дроны вошли в воздушное пространство Польши. Позже Румыния сообщила о вторжении российского дрона, а российские истребители вошли в воздушное пространство Эстонии.

"Нам нужно действовать уже сейчас — Европа должна дать сильный и консолидированный ответ на вторжения российских дронов у наших границ", — заявила фон дер Ляйен на этой неделе. "Именно поэтому мы готовы предложить незамедлительные меры для создания антидроновой стены".

Что такое "антидроновая стена" и как она будет работать?

Многие страны уже имеют или разрабатывают различные технологии борьбы с дронами. В данном случае целью является создание совместного щита для более эффективного обнаружения, отслеживания и перехвата дронов при их входе в воздушное пространство над Европейским союзом или одним из его близких союзников.

"Стена" будет представлять собой не физический барьер, а скорее скоординированную сеть средств отслеживания дронов — потенциально с использованием таких инструментов, как радары, средства радиоэлектронного подавления и акустические датчики — в сочетании с улучшенным обменом информацией и данными.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который сотрудничает с ЕС и его государствами-членами в рамках этого проекта, заявил во вторник на этой неделе: "Мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего несколько тысяч долларов".

Конкретная конфигурация "стены", источники финансирования и сроки реализации проекта остаются предметом дискуссий. Проект будет использовать опыт, накопленный на Украине, которая уже консультирует своих европейских союзников.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции после встречи в Копенгагене в среду, что работа по данному проекту "включает создание европейской сети средств борьбы с дронами, а также способы обнаружения и, конечно же, нейтрализации вторжений извне".

"Антидроновая стена" станет частью более широкой инициативы, направленной на улучшение контроля над восточными рубежами Европейского союза. Эти усилия также могут включать повышение морской безопасности и наблюдение за космическим пространством в реальном времени, что повысит способность блока отслеживать военные перемещения.

Почему Европа этого хочет?

Европа была на взводе еще до недавних вторжений дронов. Россия тратит огромные средства на военные нужды и быстро проводит призыв в армию. При том, что конфликт на Украине затягивается, в этом году также возникла неопределенность в том, насколько президент Трамп готов помогать Украине, НАТО и европейской безопасности.

Таким образом, Европа пытается продемонстрировать готовность. Но эксперты говорят, что исключительно важно своевременное выполнение поставленных задач.

"Мы не можем ждать целый год, пока это заработает", — заявил журналистам на прошлой неделе бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Тем не менее, некоторые европейские лидеры уже выразили скептицизм относительно того, что эффективный совместный проект можно быстро собрать в одно целое.

"Мы должны управлять ожиданиями, — заявил на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус. — Мы не говорим о концепции, которая будет реализована в ближайшие три или четыре года".

Кто будет за это платить?

Предполагается, что Европейский союз поможет финансировать проект, хотя точные механизмы неясны.

"Мы создадим комплексный финансовый инструментарий ЕС, чтобы превратить этот щит в реальность", — заявил на прошлой неделе в своем заявлении Андрюс Кубилюс, комиссар блока, отвечающий за оборону и космос.

Некоторые государства-члены хотят, чтобы блок играл особенно активную роль. Заместитель премьер-министра Польши сказал, что "ЕС должен запустить совершенно новую программу, включающую гранты и субсидии, а не только займы".

Пока неясно, какой уровень поддержки политически осуществим. Но лидеры, участвовавшие во встрече в Копенгагене, подчеркивали, что проект должен быстро перейти от разговоров к действиям.

"Я вижу здесь много хороших инициатив, — сказал президент Литвы Гитанас Науседа. — Но знаете, документы не защищают. Документы не обнаруживают дроны, прилетающие из России или Белоруссии".

Метте Фредериксен из Дании выразилась осторожнее по этому вопросу:

"Технологии меняются так быстро, что мы не можем придумать одну идею и считать, что она решит все наши проблемы, — заявила она в среду. — Мне нравится идея антидроновой стены, но мы должны быть откровенны с европейцами: независимо от того, какие возможности мы сможем приобрести, внедрить, создать, дроны все равно будут проникать в Европу".