США предоставят Киеву разведданные для ракетных ударов вглубь РФ (The Wall Street Journal, США)

WSJ: США окажут Украине двойное содействие в нанесении ударов вглубь России

Администрация Трампа окажет Украине содействие в ударах высокоточными ракетами большой дальности производства США по энергетическим объектам в глубине российской территории, пишет WSJ. Американские представители просят союзников по НАТО обеспечить Киеву аналогичную поддержку.

Боян Панчевски (Bojan Pancevski), Александр Уорд (Alexander Ward), Лара Селигман (Lara Seligman)

Соединенные Штаты предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов большой дальности по энергетической инфраструктуре России, сообщили американские чиновники. Это происходит на фоне рассмотрения администрацией Трампа возможности передачи Киеву мощных видов вооружения, которые позволят поражать больше целей на территории РФ.

Президент Трамп недавно санкционировал оказание Киеву содействия в осуществлении таких ударов со стороны разведслужб и Пентагона. По словам источников, американские представители просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.Расширение обмена разведданными с Киевом — очередной признак углубления поддержки Украины со стороны Трампа на фоне зашедших в тупик попыток продвижения мирных переговоров.

Как отмечают чиновники, это первый случай, когда администрация США окажет Украине содействие в контексте ударов высокоточными ракетами большой дальности по энергетическим объектам в глубине российской территории.

США давно помогают Киеву в осуществлении атак дронами и ракетами, но обмен разведданными говорит о том, что он получит возможность более эффективно поражать нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другую инфраструктуру вдали от ее границ — с целью лишения Кремля доходов и нефти, необходимых для продолжения боевых действий.

Как сообщили другие представители администрации, США также рассматривают вопрос о поставках крылатых ракет "Томагавк" и "Барракуда", а также других американских ракет наземного и воздушного базирования с дальностью полета около 800 км. Окончательное решение о том, какие именно системы поставлять — и поставлять ли вообще — еще не принято.

Совокупное использование разведданных и более мощных вооружений может оказать значительно более серьезное воздействие по сравнению с предыдущими ударами Украины по России, нанеся больший ущерб ее энергетической инфраструктуре и создав нагрузку на систему ПВО. По словам одного из чиновников, перед передачей необходимых разведданных американские представители ожидают письменных указаний Белого дома.

Представитель Управления военной разведки заявил, что не может комментировать текущие и активные разведывательные операции. Представитель Центрального разведывательного управления от комментариев также отказался.

Недавно администрация одобрила продажу Украине авиационных боеприпасов увеличенной дальности (Extended Range Attack Munitions), способных преодолевать от 240 до 450 км. Крылатые ракеты "Томагавк", являющиеся одним из наиболее точных видов вооружения США, имеют дальность полета более 2400 км. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запросил у Трампа "Томагавки". Вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что США этот запрос рассматривают.

Решение о предоставлении дополнительной развединформации приняли незадолго до того, как Трамп в одной из публикаций в соцсети выразил разочарование действиями президента России Владимира Путина, заявив, что Украина может вернуть все утраченные территории. Ранее Трамп заявлял, что она не сможет победить без возможности наносить удары по территории России.

Украина на протяжении нескольких лет бьет по ней дронами, но использование наиболее мощных видов вооружений и объем передаваемой разведывательной информации администрация Трампа все это время ограничивала. Они остановили новые поставки оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, которые постановила выделить Киеву администрация Байдена. Пентагон ввел процедуру одобрения каждого случая использования Украиной данного вида ракет. Такое право вето не давало ей возможности применять комплексы ATACMS (дальностью около 300 км) для ударов по территории России с конца весны. Минимум в одном случае Украина запрашивала разрешение на использование этих ракет для удара по цели на российской территории, но запрос отклонили.

С момента вступления в должность в январе Трамп добивается прекращения огня на Украине на пути к более широкому урегулированию. Его первоначальный подход — предложение Путину экономических и торговых стимулов для прекращения боевых действий — не нашел отклика у российского лидера. Переговоры о прекращении конфликта, длящегося три с половиной года, зашли в тупик после серии встреч между российскими и американскими лидерами. Президент дал понять, что теперь, возможно, избрал иной курс. На прошлой неделе он провел несколько брифингов о ситуации на поле боя и акцентировал внимание на отсутствии у России территориальных приобретений. Его публичные заявления содержали критику успехов страны. "Все думали, что Россия выиграет за три дня, но вышло иначе. Это должен был быть быстрый и небольшой конфликт. Россия из-за него лучше не выглядит", — заявил Трамп на прошлой неделе, выступая в ООН.

Кремль дал сдержанный ответ на сообщения о возможной передаче США Украине новых мощных вооружений. Москва тщательно анализирует заявления американской стороны о поставках "Томагавков" Украине, заявил в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима? — сказал Песков. — Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? <…> Поэтому здесь необходим очень глубокий анализ".

Европейским чиновникам данное решение пришлось по нраву. Германия инвестировала около $350 млн в развитие промышленных мощностей Украины для создания возможностей по нанесению ударов вглубь России. По словам бригадного генерала Иоахима Кашке (JoachimKaschke), курирующего немецкую военную помощь Украине, страна нуждается в поддержке в трех ключевых областях противостояния врагу: ПВО, возможности удержания линии фронта и нанесения ударов вглубь России. Когда украинские силы обороны сталкиваются с численно превосходящим противником, им приходится переносить боевые действия за линию фронта, отметил Кашке. "Чтобы удержать фронт, необходимо перерезать линии снабжения — так подсказывает военная логика", — пояснил Кашке.