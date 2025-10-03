Почему конфликт на Украине становится все больше похож на сирийский (IL Fatto Quotidiano, Италия)

IFQ: ракеты Tomahawk сделают конфликт на Украине еще более продолжительным

Конфликт на Украине имеет четко выраженный "сирийский" характер, пишет IFQ. Это значит, что его стороны в любом случае настроены на затяжное противостояние — и поставка Киеву мощных ракет, вопреки всем ожиданиям стран НАТО, не напугает Владимира Путина, а заставить его действовать жестче.

Алессандро Орсини (Alessandro Orsini)

Трамп хочет предоставить Зеленскому грозные ракеты "Томагавк" (Tomahawk)? Я говорил об этом в своей рубрике "Международная безопасность", которая выходит по вторникам на YouTube-канале издания IlFatto. Никто больше не может закончить конфликт на Украине из-за его "сирийского" характера. Это значит, что украинский конфликт приобретает черты войны, которая разразилась в Сирии в 2011 году и так и не была закончена.

Главной особенностью сирийской войны является многообразие международных игроков, вовлеченных в конфликт, каждый из которых преследует свои национальные интересы. Такое разнообразие интересов делает очень сложной возможность удовлетворения всех сторон и прекращения внешней поддержки конфликта. Вторая особенность сирийской войны заключается в игре с нулевой суммой, обусловленной непримиримостью позиций участников конфликта: враги Башара Асада стремились только к его свержению. Со своей стороны, Башар Асад стремился только к уничтожению своих противников.

Третья особенность сирийской войны вытекает из первой. Речь идет о мобилизации большого количества ресурсов, что не позволяет конфликту угаснуть в результате исчерпания денег и боеприпасов. Можно ли с помощью "Томагавков" заставить Путина принять требования Европы? Нет, поставка ракет только усугубит "сирийский" характер конфликта. Скорее всего, это увеличит вероятность того, что Путин решит напрямую наступать на Киев, прорвав фронт со стороны Белоруссии.

Джорджии Мелони следует задуматься о том, что Путин набирает большое количество солдат, около 300 тысяч за последние девять месяцев. Мой прогноз таков: "Чем больше будет атак Украины против России, тем больше будет атак России против Украины". Конечно, Путин не собирается сдаваться сейчас, после того как узнал, в том числе благодаря разоблачениям министра обороны Италии Гвидо Крозетто, что Европейский союз практически безоружен. Если Украина выдержала атаки тысячи российских ракет и дронов, то Россия сможет выдержать несколько ударов "Томагавков". НАТО предоставила все, что могла: ракеты Himars, Atacms, Storm Shadow, Scalp, танки Abrams, Challenger, Leopard, кассетные бомбы, системы Patriot, SAMP/T и даже истребители F-16, однако украинские силы отступали, а сама Украина увязла еще глубже.

Все задаются вопросом, чем закончится конфликт на Украине. Чтобы пояснить свою мысль, я предлагаю провести различие между "генерирующими причинами" и "кинетическими причинами". Генерирующие причины – это те, которые приводят к началу войны. Как объяснил Йенс Столтенберг 7 сентября 2023 года перед Комитетом Европарламента по иностранным делам, в случае конфликта на Украине глубинной причиной стало расширение НАТО в этой многострадальной стране.

Кинетические причины – это причины, которые движут и поддерживают конфликт, превращая его в противостояние наподобие сирийского. Примером кинетической причины является вступление Финляндии в НАТО или соглашения между Мерцем и Зеленским о строительстве ракет большой дальности на Украине. Хотя причина конфликта на Украине, а именно вступление Украины в НАТО, устранена, это не означает конец боевых действий, потому что кинетические причины приобрели силу независимо от причин, породивших конфликт.

У меня есть три прогноза: 1) ракеты "Томагавк" сделают конфликт еще более разрушительным для Украины; 2) Путин увеличит свои территориальные претензии; 3) Путин начнет организовывать наступление на Киев и будет оценивать целесообразность реализации такого плана с учетом множества факторов. Издание La Repubblica и политик Карло Календа считают, что я в своей рубрике предсказал короткую войну. Это неправда. С самого первого дня спецоперации я писал в этой рубрике о "сирийском" характере конфликта, то есть о длительном противостоянии.