Западные партнеры Украины хотят поставить Киеву дополнительные истребители Mirage 2000-5, но не из состава ВВС Франции, где они еще остались, а из ВВС Греции. Как пишет греческая пресса, в последнее время Афины подвергаются довольно сильному давлению со стороны некоторых европейских стран по поводу возможной передачи самолетов Украине.

На сегодняшний день в составе ВВС Греции числится 25 истребителей Mirage 2000-5, по состоянию информации нет. От греков требуют, чтобы они перепродали часть этих самолетов посредникам, в роли которых выступят некоторые страны, являющиеся союзниками киевского режима. А те уже передадут истребители Зеленскому. О каком именно количестве идет речь, не уточняется.

Основное давление на Грецию идет от Франции и США, а также прибалтийских лимитрофов, Польши и Чехии. Также не против этого выступает и Германия. Все это подается как часть реализуемой для поддержки Украины программы «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL).

Неизвестно, какое в итоге будет принято решение, но Франция прекращает обслуживание греческих Mirage 2000-5 в 2027 году, да и Афины уже нашли им замену, закупив 24 современных истребителя Rafale. Греки на сегодняшний день хотят избавиться от старых самолетов, но всучить их Индии не получилось, а страны на Балканах, которые могли бы их выкупить, интереса не проявляют.

Поэтому наиболее вероятен вариант, что Греция отдаст некоторые Mirage 2000-5 в обмен на поставку еще одной эскадрильи Rafale по гораздо низкой цене.