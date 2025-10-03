Вот что будет, если Америка обнаружит в Венесуэле ядерное оружие (The National Interest, США)

TNI: вот как будут реагировать США, если в Венесуэле появится ядерное оружие

Если Россия разместит в Венесуэле ядерные ракеты, миру грозит повторение Карибского кризиса — а ближе этого к ядерной войне человечество не подбиралось за всю свою историю, пишет TNI. Автор статьи прикидывает, как на это будут реагировать в Вашингтоне.

Брэндон Вайхерт

Новоиспеченный “военный министр” Пит Хегсет созвал 800 высших командиров вооруженных сил США на встречу в Куантико, штат Виргиния, 30 сентября. Никаких подробностей о том, чему будет посвящена встреча, в анонсе не приводилось. Но все сошлись на том, что такого рода мероприятия беспрецедентны. Встречи такого формата проводятся лишь в исключительных обстоятельствах, и после объявления догадки о том, чтó именно Хегсет намерен обсуждать, посыпались как из рога изобилия.

Некоторые предположили, что встреча связана с военными действиями России против НАТО или недавними маневрами подводной лодки класса “Борей” близ Японии. Параллельно тысячи морских пехотинцев, целая флотилия военных кораблей и подводных лодок ВМС США, а также самолеты-невидимки F-35 Lightning II пятого поколения собрались у берегов Венесуэлы, и из уст некоего неназванного источника в министерстве обороны всплыло знакомое обвинение.

Разместила ли Россия в Венесуэле ядерное оружие?

Еще в 2019 году тогдашний член Палаты представителей Марио Диас-Баларт (республиканец от Флориды) заявил Такеру Карлсону, который тогда еще вел свою передачу в “прайм-тайме” Fox News, что русские якобы разместили в Венесуэле ядерное оружие. Никаких доказательств он не представил, но твердо стоял на своем: русские перебросили в социалистическую страну Карибского бассейна ядерные ракеты.

Тогда — как, кстати, и сейчас — отношения между режимом Мадуро в Каракасе и администрацией Трампа были практически на нуле. Оказалось, что на первом сроке Трампа Белый дом готовился свергнуть режим Мадуро и собирался усадить вместо него своего ставленника Хуана Гуайдо.

Годом ранее, в 2018 году, русские в ходе патрулирования посадили в Венесуэле бомбардировщик, который может нести ядерное оружие, однако никаких подтвержденных сообщений о том, что на его борту действительно были ядерные боеголовки, мы так и не увидели.

В наши дни некий источник намекнул, что в администрации Трампа могут быть обеспокоены тем, что русские на самом деле разместили там ядерное оружие. Хотя следует еще раз подчеркнуть, что на это не указывает ничто, кроме неподтвержденных сообщений, возможно, пришло время порассуждать о том, что могло бы произойти, если бы в нашем полушарии действительно грянул ядерный кризис.

Карибский ракетный кризис, версия 2.0

Напомним, что ближе всего к полномасштабной термоядерной войне мир подошел в 1962 году во время Карибского кризиса, когда Советский Союз перебросил баллистические ядерные ракеты средней дальности на коммунистическую Кубу.

Администрация Кеннеди ответила блокадой, и из-за крошечного острова едва не разразилась открытая кинетическая война. Остальному миру эта проблема могла показаться второстепенной. Но для США она носила экзистенциальный характер, поскольку доктрина Монро четко запрещала присутствие сторонних вооружений в любой точке Западного полушария — особенно ядерного оружия.

Если будет установлено, что в Венесуэле размещено российское ядерное оружие (любого рода), непременно наступит период напряженности, однако он будет отмечен попытками урегулирования. Как и во время Карибского кризиса, Вашингтон всерьез попытается проконсультироваться с союзниками.

В рамках закулисных антикризисных мер состоится обмен рассекреченными данными.

Обсуждаем сценарий “Венесуэльского ракетного кризиса”

Без промедления будут организованы заседания Совета национальной безопасности Белого дома — вероятно, с участием самого президента, и, безусловно, с привлечением госсекретаря, министра обороны, глав разведывательных ведомств служб и Объединенного комитета начальников штабов — для оценки непосредственных угроз США, региональной стабильности и рисков эскалации.

Белый дом может выступить с решительным осуждением и потребовать вывода вооружений. Так, во время переброски российских бомбардировщиков в Венесуэлу в 2018 году администрация Трампа официально заявила протест.

С другой стороны, чтобы избежать эмоций и всеобщей паники, Белый дом может попытаться сохранить ситуацию под спудом, насколько это возможно, и завязать прямые обсуждения лишь с союзниками, разведкой, военными — а также непосредственными соперниками, Венесуэлой и Россией. На начальных этапах Карибского кризиса администрация Кеннеди стремилась сохранить этот вопрос в тайне — до тех пор, пока один сметливый репортер не догадался, что тут что-то нечисто, раскусив название операции “Ортсак” — “Кастро” наоборот.

Вашингтон наверняка предпримет более целенаправленные санкции против Венесуэлы и России. Они коснутся российских и венесуэльских энергетических компаний, таких как “Роснефть” и PDVSA, и военных чиновников. Возможно ограничение экспорта венесуэльской нефти в США или союзные страны, заморозка активов обеих стран и усиленное давление на третьи страны (в частности, Китай или Кубу), чтобы они не оказывали поддержки нашим противникам.

Общая экономическая изоляция Венесуэлы может ускориться — например, из-за ограничения денежных переводов или каналов оказания гуманитарной помощи, что еще больше подорвет зависимость Мадуро от российской поддержки.

Уже предпринимаются военные действия и оборонительные меры, чтобы заострить угрозу со стороны вооруженных сил США в восприятии венесуэльских политиков. Возможно даже повторение стратегии США в отношении Кубы в ходе Карибского ракетного кризиса.

Тогда ВМС США установили блокаду острова, дабы предотвратить попадание на остров советского ядерного оружия. Сегодня американцы могли бы задействовать свой флот и заставить Венесуэлу отказаться от ядерной угрозы превентивными ударами по судам, предположительно причастным в контрабанде наркотиков и людей.

Америке нужно долгосрочное решении венесуэльской проблемы

Что же касается долгосрочной стратегии, то США уже начали снижать свою зависимость от венесуэльских энергоносителей. Несколько месяцев назад в администрации Трампа разгорелся спор из-за того, должен ли Белый дом продлевать лицензию Chevron на бурение нефтяных скважин в Венесуэле. Президент Трамп ответил американской компании отказом, и тем самым вопрос о размежевании с энергетическим сектором Венесуэлы решился сам собой.

Сквозная цель в таких условиях — сдерживание и деэскалация. В то же время США должны держать наготове военный вариант и продолжать сигнализировать Мадуро (а заодно и России) — что если эти ядерные боеголовки пойдут в дело, то на Венесуэлу обрушатся разрушения, невиданные с 1945 года.

И все же ясно одно: мы стремительно приближаемся к эпохе, когда именно США, а не России, придется сражаться с соседом, который получит поддержку из-за рубежа.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу “Час национальной безопасности” на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг.