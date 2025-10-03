Вот что нужно знать о миссии авианосца США Gerald R. Ford в Арктике (The National Interest, США)

TNI: НАТО провела учения "Удар Нептуна" в водах Арктики

НАТО провела учения в водах Арктики, пишет TNI. Их возглавлял крупнейший авианосец ВМС США Gerald R. Ford. Эта серия учений стала самой северной операцией авианосца США за последние годы — Ford достиг районов у Шпицбергена, отмечает автор статьи.

Брендон Дж. Уэйхерт (Brandon J. Weichert)

В преддверии учений существовали опасения, что российская субмарина класса "Ясень", оснащенная гиперзвуковым оружием, подошла на расстояние выстрела к авианосцу Ford.

В качестве очень серьезного сигнала Москве со стороны Вашингтона новейший и крупнейший авианосец ВМС США Gerald R. Ford в настоящее время возглавляет ударную группу (CSG) в рамках учений НАТО Neptune Strike 25-3 ("Удар Нептуна 25-3"). Это расширенные мероприятия по обеспечению боевой готовности, проходящие в высокоширотных районах Северного моря, у побережья Норвегии.

Технические характеристики авианосца Gerald R. Ford

Год ввода в строй: 2017

2017 Длина : 337 метров (1 106 футов)

: 337 метров (1 106 футов) Ширина (по палубе): 78 метров (256 футов)

78 метров (256 футов) Водоизмещение: около 100 000 длинных тонн (112 000 тонн)

около 100 000 длинных тонн (112 000 тонн) Энергетическая установка: два ядерных реактора Bechtel A1B PWR, четыре гребных вала

два ядерных реактора Bechtel A1B PWR, четыре гребных вала Максимальная скорость: около 30 узлов (56 км/ч)

около 30 узлов (56 км/ч) Дальность плавания: неограниченная; примерно 25 лет до дозаправки реакторов

неограниченная; примерно 25 лет до дозаправки реакторов Вооружение: две пусковые установки RIM-162 ESSM; две установки RIM-116 RAM; три зенитные артсистемы Phalanx CIWS; четыре 25-мм пушки Mk 38; четыре крупнокалиберных пулемета 50 калибра

две пусковые установки RIM-162 ESSM; две установки RIM-116 RAM; три зенитные артсистемы Phalanx CIWS; четыре 25-мм пушки Mk 38; четыре крупнокалиберных пулемета 50 калибра Экипаж: 4 539 человек (включая авиакрыло)

Учения Neptune Strike проводятся ежегодно

НАТО регулярно проводит учения Neptune Strike с участием союзных флотов для повышения совместимости и готовности к крупномасштабному конфликту. В Европе уже прошли две серии подобных маневров в этом году; третьи учения состоялись с 23 по 27 сентября.

Примечательно, что именно эта серия учений стала самой северной операцией авианосца США за последние годы — Ford достиг районов у Шпицбергена и контролировал важнейшие стратегические проливы, включая так называемый "Медвежий проход" между Баренцевым морем и Северной Атлантикой.

Кроме авианосца, на борту которого размещено авиакрыло Carrier Air Wing Eight, в операции участвовали эсминцы USS Mahan(DDG-72), USS Winston S. Churchill (DDG-81) и USS Bainbridge (DDG-96). Американские корабли действовали совместно с союзными, среди которых французский фрегат FS Bretagne (D655), датский фрегат HDMS Niels Juel (F363), а также корабли Германии и Норвегии.

Среди конкретных учебных мероприятий были боевые вылеты палубных истребителей F/A-18 с реальным сбросом вооружения, поисково-спасательные операции с участием ВВС Дании, тренировки по досмотру и захвату судов с вертолетов, патрулирование подводных лодок, учения по надводному бою и отработка действий в случае массовых потерь. Все это проходило в интеграции с командной структурой НАТО, что стало первым подобным опытом для Ford в ходе его развертывания.

В учениях приняли участие более 10 тысяч военнослужащих из 13 стран НАТО, продемонстрировав высокий уровень многонациональной координации в воздушной, наземной и морской сферах.