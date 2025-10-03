Ракета "Длинный Нептун" якобы может летать на 1000 км и нести БЧ в 260 кг

Источник изображения: Фото: "Милитарист"

На Украине продолжают пиарить свою модернизированную ракету, известную как "Длинный Нептун", а также как РК360Л. Ее характеристики опубликованы в ряде телеграм-каналов, например "Милитарист".

Сообщается, что эта версия якобы сможет бить на одну тысячу километров, когда как у противокорабельной модификации дальность составляла 280 километров.

Опять же, утверждается, что возросла и масса боевой части, теперь она весит 260 кг, а не 150 кг.

Длина ракеты составляет шесть метров, а диаметр корпуса с 38 см увеличился до 50 см.

Утверждается, что возможно как поражение наземных, так морских целей, в том числе подвижных.

При этом полет может осуществляться без спутниковой навигации и, предполагается, что наведение происходит за счет активной радиолокационной головки самонаведения.

Пока неизвестно, как далеко продвинулось производство этой ракеты. Прежние образцы успешно перехватывались нашими средствами ПВО, а недавно был продемонстрирован ролик уничтожения "Искандером" в Запорожской области пусковой установки комплекса "Нептун".

Лев Романов