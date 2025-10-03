National Interest: дешевые дроны "Гербера" серьезно угрожают странам НАТО

Российские дроны "Гербера" изготовлены из фанеры и пенопласта, что делает их легким расходным изделием, пригодным для массового производства, пишет The National Interest. Эти системы стоят всего десять тысяч долларов за единицу, но акцент при их производстве делается на доступности и простоте, а не на передовых технологиях.

Брэндон Вайкерт (Brandon Weichert)

Несмотря на устаревшую технологию и частые поломки, дроны "Гербера" подтверждают принцип количества, переходящего в качество.

Кризис постепенно захватывает всех европейских членов НАТО. Скопления предположительно российских БПЛА вторглись в воздушное пространство разных европейских стран-членов НАТО, что вызвало резкое осуждение и обещания ответных мер со стороны этих государств (этот тезис является инсинуацией: Россия не имеет отношения к вторжению в воздушное пространство НАТО — прим. ИноСМИ).

Первый инцидент в этой новой волне предполагаемой российской агрессии против Европы произошел в Польше (этот тезис также является ложью: Россия предлагала польской стороне консультации для прояснения обстоятельств произошедшего, но Варшава отказалась от диалога — прим. ИноСМИ) .

Технические данные БПЛА "Гербера"

В большинстве отчетов указывается, что эти БПЛА относятся к дронам типа "Гербера". Данные системы являются недорогими многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами, разработанными и производимыми в России. По сути, это упрощенные (и более дешевые) варианты дрона-камикадзе "Герань".

"Гербера" изготовлена из недорогих материалов, таких как фанера и пенопласт, что делает ее легковесным, расходным изделием, пригодным для массового производства.

• Год принятия на вооружение: 2024

• Количество выпущенных единиц: неизвестно; вероятно, тысячи (по приблизительным оценкам производится 400-600 в месяц)

• Длина: 2 м

• Размах крыла: 2,5 м

• Вес: неизвестен

• Двигатель: толкающий воздушный винт, приводимый двигателем внутреннего сгорания

• Максимальная скорость: ~160 км/ч

• Дальность полета: ~600 км

• Практический потолок: около 3000 м

• Боевая нагрузка: взрывной заряд массой ~18 кг

• Экипаж: 0 (беспилотный)

Россия собирает свои дроны "Гербера" на крупном предприятии в Елабуге, делая акцент на доступности и групповом применении, а не на передовых технологиях. Разумеется, поскольку эти системы настолько дешевы и просты — стоимостью всего около 10 тысяч долларов за единицу, что составляет лишь часть цены обычного дрона "Герань", — они подвержены навигационным ошибкам. Варшава полагает, что проникновение в ее воздушное пространство было преднамеренным со стороны России. Москва это отрицает, и, если бы инцидент был разовым, могло бы показаться правдоподобным, что дроны случайно пересекли польскую границу. Однако с того времени произошло еще несколько инцидентов с нарушением воздушного пространства НАТО российскими системами.

Россия активно применяла свои дроны "Гербера" с 2024 года в продолжающемся конфликте с Украиной, используя их в основном в качестве ложных целей, предназначенных для подавления и истощения украинской ПВО. Низкая стоимость дронов позволяет использовать их в больших количествах во время авиаударов, вынуждая защитников расходовать ценные ресурсы на такие дешевые цели, как "Гербера", в то время как следом идут более сложные угрозы. Украинская разведка описывает эти дроны как дроны-камикадзе большой дальности, хотя они также могут выполнять разведывательные функции или используются для отвлекающих маневров.

Последние отчеты свидетельствуют о том, что Россия начала оснащать свои дроны "Гербера" модификациями, такими как задние камеры или оптические датчики, для обнаружения приближающихся перехватчиков и выполнения маневров уклонения, повышая их выживаемость в борьбе за господство в воздушном пространстве. На некоторых участках фронта на Украине "Герберы" использовались вместе с российскими разведывательными БПЛА, такими как "Суперкам" и "Зала".

У Украины есть некоторые средства противодействия "Гербере"

Примечательно, что Украина сообщает об уничтожении многих "Гербер" в ходе своих расширяющихся операций по борьбе с дронами. Россия также интегрировала их в более широкие стратегии применения БПЛА, снизив таким образом зависимость от более легко обнаруживаемых разведывательных БПЛА после больших потерь.

Действительно, Украина эффективно адаптировалась к угрозе со стороны дронов "Гербера", достигнув высоких процентов перехвата. По словам Наташи Линдстедт из Forbes, украинские силы настолько преуспели в противодействии угрозе "Гербер" для своих войск, что сегодня демонстрируют уровень перехвата в 80-90 процентов.

Некоторые из методов, которые Украина применяла для противодействия угрозе "Гербер", включают использование дронов-перехватчиков с изображением от первого лица (FPV). Вертолеты Ми-8 с пулеметами и тепловизорами уничтожали несколько "Гербер" за один вылет, причем в одном зарегистрированном инциденте было уничтожено четыре дрона "Гербера" вместе с шестью дронами "Герань". Недавно украинские F-16 также были задействованы против российских дронов "Гербера". Эти F-16, запускающие ракеты AIM-9, продемонстрировали один из первых подтвержденных случаев кинетического применения самолетов в конфликте.

Несмотря на эти успехи, огромный объем запусков "Гербер" продолжает истощать украинские ресурсы.

Тем временем, после вторжений "Гербер" в воздушное пространство НАТО, Европа отчаянно пытается разработать средства защиты от этих дронов (как уже было сказано ранее, Россия не имеет отношения к вторжению в воздушное пространство НАТО — прим. ИноСМИ). На сегодняшний день в этой миссии нет значимых успехов.

Суть в том, что, несмотря на низкую технологичность и склонность к сбоям, "Гербера" является воплощением принципа, что количество имеет собственную качественную ценность. Соединенным Штатам и их партнерам по НАТО необходимо безотлагательно разработать реальные средства защиты от этой угрозы, поскольку она только усугубляется.