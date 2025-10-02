Войти
Lenta.ru

Российский «Ратник» превзошел зарубежные аналоги

208
0
0
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

Генерал Мордвичев: Экипировка «Ратник» превзошла зарубежные аналоги

Российская боевая экипировка «Ратник» превзошла зарубежные аналоги. Об этом газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев.

По его словам, массово поступающий в войска комплект «находится на высшем уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты существенно превосходит их».

Офицер отметил эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы «Силок», «Поле 21» и «Пероед», а также результативность ракетного комплекса «Искандер», который в ходе спецоперации используется для уничтожения вражеских позиций, в частности, с техникой Patriot и M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В сентябре концерн «Калашников» сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) отгрузил заказчику большую партию комплектов боевого снаряжения «Ратник».

В феврале 2023-го глава российского предприятия «Кираса» Владимир Кормушин рассказал, что опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер» может появиться в России в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
HIMARS
Patriot ЗРК
Искандер
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)