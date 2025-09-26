Войти
Lenta.ru

«Калашников» отгрузил заказчику партию «Ратников»

160
0
0
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

«Калашников»: ЦНИИточмаш отгрузил заказчику партию снаряжения «Ратник»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») отгрузил заказчику большую партию комплектов боевого снаряжения (КБС) «Ратник». Обмундирование поставили в рамках контракта, сообщили в концерне.

«КБС предназначен для оснащения военнослужащих и представляет собой набор элементов, каждый из которых может использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими компонентами экипировки», — говорится в сообщении.

В комплект входит модульный разгрузочный жилет, маскировочный костюм на сезон лето, весна/осень для уменьшения вероятности распознавания бойца, а также наколенники и налокотники для защиты суставов. Кроме того, в состав КБС входят противоосколочные очки.

В августе стало известно, что компания «Триада-ТКО» начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2 заказчику. Изделие обеспечивает защиту на площади не менее 11,5 квадратного дециметра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:57
  • 10623
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:22
  • 0
К вопросу о военно-позиционном тупике на "украинских фронтах"
  • 25.09 21:51
  • 0
Комментарий к "Боевые действия на Украине пора заканчивать (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 25.09 20:51
  • 0
Комментарий к "Залужный: на фронте в настоящее время тупик, как во времена «Курской авантюры»"
  • 25.09 18:47
  • 0
Ответ на "TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»"
  • 25.09 17:48
  • 0
Ответ на "Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ"
  • 25.09 16:02
  • 1
В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии
  • 25.09 15:48
  • 1
TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»
  • 25.09 12:46
  • 0
VR и AR: новые горизонты для игровой индустрии
  • 25.09 06:53
  • 0
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 25.09 04:32
  • 1
Ответы на разные высказывания, вынужденно в одном месте.
  • 25.09 02:59
  • 1
Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
  • 25.09 02:46
  • 1
Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"