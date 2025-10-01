Войти
Lenta.ru

Влияние способных нести ядерную боеголовку «Томагавков» на СВО оценили

174
0
0
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости.

Козюлин: Поставка способных нести ядерную БЧ Tomahawk Киеву приведет к эскалации

Поставка крылатых ракет Tomahawk Киеву, о которой снова заговорили, может привести к эскалации ситуации. Влияние гипотетической передачи ракет на специальную военную операцию (СВО) оценил военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с «Известиями».

Он отметил, что «Томагавки» могут быть носителями ядерной боевой части (БЧ). Отдельные модификации ракет способны нести боеголовки W80 мощностью до 200 килотонн и W84 до 150 килотонн.

«Такая поставка будет способствовать эскалации крайне серьезно. Она станет сильнейшим дестабилизирующим фактором, на который, конечно, должен последовать серьезный ответ», — сказал эксперт.

Ранее в сентябре экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен предположил, что передача ракет Tomahawk Украине неизбежно приведет к началу прямого военного столкновения США и России в Европе.

В том же месяце историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказал, что единственным условием для эксплуатации «Томагавков» Киевом является передача наземных комплексов Typhon.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 19:33
  • 10692
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 14:48
  • 116
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)