Мотор войны: к чему приведет передача «Томагавков» Украине

Поставка американских крылатых ракет Киеву станет серьезной эскалацией конфликта, считают эксперты

Передача США ракет «Томагавк» Киеву приведет к серьезной эскалации, так опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали заявление американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что окончательное решение об их поставках примет президент Трамп. Впрочем, по мнению специалистов, вооружение Украины этими боеприпасами маловероятно, так как даже со своими ближайшими союзниками Вашингтон делится ими с особой осторожностью. В любом случае появление «Томагавков» не изменит ситуацию на фронтах СВО — все отечественные комплексы ПВО изначально создавались с учетом борьбы с американскими крылатыми ракетами и могут им эффективно противостоять.

Сомнительная передача

О том, что США рассматривают возможность передачи ракет Tomahawk Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако решения в Вашингтоне еще не приняли.

«Окончательное решение по этому вопросу примет президент <...>. Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — сказал Вэнс.

Москва слышала заявления Вашингтона о возможных поставках ракет Киеву и «внимательно их анализирует», подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он сказал, что нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах.

По данным The Wall Street Journal, Дональда Трампа о поставках ракет попросил Владимир Зеленский во время их встречи в Нью-Йорке 24 сентября. Кроме того, Зеленский запросил у американского лидера разрешение использовать ракеты для ударов по России. Глава Белого дома ответил, что открыт для отмены ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по России, но не стал брать на себя обязательство дать такое разрешение, отмечает газета.

США пытаются усилить давление на Россию, стремясь ускорить переговорный процесс. Команда Трампа заинтересована в том, чтобы преподнести своим избирателям некие результаты, которые можно было бы использовать в качестве козыря накануне выборов в конгресс, сказал «Известиям» проректор Дипломатической академии Олег Карпович.

— Стоит отметить, что и Трамп достаточно осторожен. Пока речь идет лишь о теоретической возможности поставок «Томагавков». И мы будем судить о намерениях Вашингтона не по слухам, а по реальным делам, — подчеркнул эксперт.

Однако передача «Томагавков» всё же остается маловероятным сценарием. Западные военные эксперты обращают внимание, что у Киева нет необходимых платформ для запуска этих ракет. Даже своим ближайшим союзникам Вашингтон передает Tomahawk с осторожностью. Пока они стоят на вооружении только у Австралии, Великобритании и Нидерландов. Соглашения о поставках крылатых ракет с США подписали Япония и Канада. Поэтому сомнительно, что администрация Трампа решит поделиться этим оружием с Украиной.

Использовать Украину как площадку для размещения этих ракет также не имеет особого смысла. США уже давно имеют планы и ведут подготовку размещения американских дальнобойных ракет в Европе. В 2024 году Берлин и Вашингтон пришли к договоренности, что такие ракеты будут развернуты на территории Германии к 2026 году на долгосрочной основе.

— Поэтому появление «Томагавков» в Европе мало кого удивит, но передача крылатых ракет Украине, стране, которая находится в прямом конфликте с Россией и используется как инструмент для нанесения стратегического поражения РФ, создает угрозу иного порядка, — говорит «Известиям» аналитик центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Секретные технологии

Передать «Томагавки» — это значит дать пусть и минимальный, но доступ к технологиям. «Томагавки» среди прочих систем наведения имеют GPS, рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

— GPS для ракет — не та, что мы используем в наших смартфонах, а ее специальный военный вариант, — рассказал он. — Она исключительно секретная, зашифрованная. Американцы всю информацию, которая с ней связана, держат в строжайшей тайне. По этой причине, скорее всего, именно американские специалисты будут управлять комплексами, вводить все необходимые коды.

Есть второй нюанс — эти крылатые ракеты, они могут нести и ядерную боевую часть, отметил Вадим Козюлин.

— Такая поставка будет способствовать эскалации крайне серьезно. Она станет сильнейшим дестабилизирующим фактором, на который, конечно, должен последовать серьезный ответ, — резюмировал он.

Опытная эксплуатация

«Томагавки» обычно размещаются на надводных кораблях, подводных лодках, самолетах стратегической авиации, пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Сейчас американцы получили возможность их использовать с земли, — рассказал он. — Когда Трамп вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, он продемонстрировал такой комплекс.

Единственной реальной платформой, с которой могут запускаться «Томагавки», — это ракетный комплекс Typhon, который с 2023 года прошел испытания и сейчас находится в опытной эксплуатации в Вооруженных силах Соединенных Штатов, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

В состав батареи входит командный пункт на трейлере и четыре пусковые установки контейнерного типа на автомобильной базе. В каждой пусковой установке четыре транспортно-пусковых контейнера, из которых и происходит запуск ракет «Томагавк». Либо гиперзвуковых ракет SМ-6, которые имеют дальность действия около 500 км.

«Томагавк» в сухопутном варианте имеет дальность действия 1600 км и может нести как обычную (в фугасном или кассетном исполнении), так и в теории ядерную боевую часть, уточнил Дмитрий Корнев.

— Эта ракета наносит свои удары по целям с заранее известными координатами, то есть по стационарным объектам, — объяснил он. — Для выработки полетного задания требуются только координаты объекта и подготовка маршрута следования. Для этого в память цифровых систем ракеты вносятся карты местности, где проходит боевой курс. Ракета на участках коррекции сличает информацию в памяти своего компьютера с изображением земной поверхности, которую наблюдает в данный момент. Это позволяет корректировать курс, совершать повороты и другие маневры.

Знакомый противник

«Томагавк» — это дозвуковая ракета со скоростью полета 700 км/ч. Но непростая цель для систем противовоздушной обороны, так как ракеты двигаются на малой высоте, огибая рельеф местности, отмечают военные эксперты.

— Важно ее вовремя обнаружить, — объяснил Дмитрий Корнев. — Дальше — дело техники. Все имеющиеся сейчас в России на вооружении системы ПВО создавались с учетом возможности борьбы с «Томагавками».

Не стоит сбрасывать со счетов и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут работать против таких ракет, напомнил Виктор Литовкин.

— Несколько лет назад США и союзники запустили по Сирии большое количество крылатых ракет, включая «Томагавки», но до целей добрались считаные единицы, остальные пропали. С большой долей вероятности их удалось сбить с курса с помощью комплексов РЭБ, — уточнил Виктор Литовкин.

Важную роль будет играть авиация. МиГ-31 в свое время создавались в том числе для перехвата низколетящих «Томагавков».

— Дальность полета у МиГ-31 достаточно большая, и они видят цели на фоне земной поверхности, — отметил Дмитрий Корнев.

Крылатые ракеты желательно уничтожать еще до момента их пуска, отмечают эксперты. По этой причине места их базирования тут же станут приоритетными целями для наших вооруженных сил, уверен Виктор Литовкин.

— Как только мы получим информацию о районе развертывания «Томагавков», цель смешают с землей, от ракет мокрого места не оставят, — уверен он.

Эксперт напомнил, что путей подвоза, учитывая участившиеся удары по железным дорогам Украины, не так уж и много. Провезти важный груз незамеченным будет крайне трудно.

Богдан Степовой

Кирилл Фенин