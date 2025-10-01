Сухопутные войска Сил самообороны Японии получили первый бронетранспортер Patria AMV XP

Сообщают, что в Японии на полигоне гарнизона Цутиура в префектуре Ибараки 29 сентября 2025 года состоялась публичная демонстрация первого переданного Сухопутным войскам Сил самообороны Японии колесного бронетранспортера Patria AMV XP (8x8), изготовленного по лицензии финской группы Patria японской корпорацией Japan Steel Works (JWS). Официальная передача первой машины японской армии состоялась 2 сентября на предприятии JWS в Муроране на Хоккайдо.

Первый полученный Сухопутными войсками Сил самообороны Японии колесный бронетранспортер Patria AMV XP (8x8), изготовленный по лицензии финской группы Patria японской корпорацией Japan Steel Works (JWS), во время публичной демонстраци в Цутиура, 29.09.2025 (с) x.com

Фактически, судя по серийному номеру "0002" с заводской таблички на машине, это второй экземпляр БТР Patria AMV XP, изготовленный JSW.

В декабре 2022 года министерство обороны Японии сообщило, что выбрало бронетранспортер AMV XP финской группы Patria в конкурсе на новый колесный бронетранспортер с формулой 8х8 по программе Wheeled Armoured Personnel Carrier (WAPC) для Сухопутных войск Сил самообороны Японии, выдав группе Patria предварительный заказ на 140 машин, при этом все БТР должны изготавливаться в Японии. Решение министерства обороны Японии о выборе Patria AMV XP стало сенсацией, поскольку с конца 1950-х годов японская армия принимала на вооружение бронетехнику строго национальной разработки, пусть и производимую зачастую весьма малыми сериями. В августе 2023 года Patria подписала с JSW лицензионное соглашение о производстве данной машины в Японии, причем первые машины должны были собираться из узлов, поставляемых из Финляндии, с последующей полной локализацией. В 2023 году министерство обороны Японии заказало 140 дизельных двигателей Scania для установки на БТР первой партии, хотя в дальнейшем теоретически предполагалась локализация двигателя в Японии или установка двигателя японского производства. Группа Patria создала местную дочернюю компанию Patria Japan Ltd. для поддержки своей деятельности в Японии.

В японском оборонном бюджете 2023 финансового года было выделено 13,6 млрд иен (92 млн долл) на закупку первых 26 БТР. В бюджете 2024 фин. года было выделено 20 млрд иен на следующие 28 машин, в бюджете 205 фин. года - 22,5 млрд иен еще на 29 машин (таким образом, к настоящему времени профинансирована закупка 82 единиц). В проекте бюджета 2026 фин. года запрашивается 17 млрд иен на следующие 23 машины.

В сухопутных войсках Японии БТР AMV XP должны сменить разработанные и серийно производившиеся с 1996 по 2018 годы корпорацией Komatsu колесные (8х8) бронетранспортеры типа 96 (всего была поставлена 381 единица). Общее количество планируемых к закупке министерством обороны Японии БТР AMV XP было обозначено в официальных документах в 810 единиц.

Япония стала таким образом вторым заказчиком и получателем после Словакии бронетранспортера новой версии Patria AMV XP, впервые представленной группой Patria в 2013 году (к настоящему времени AMV XP заказан также Словенией). AMV XP отличается от "базовых" широко известных БТР Patria AMV более высоким уровнем защищенности, в том числе противоминной. Максимальный боевой вес платформы доведен до 32 тонн, а вес полезной нагрузки может достигать 15 тонн. Машина предлагается Patria в неплавающем (боевой вес до 32 тонн, именно он выбран Японией) и плавающем вариантах (полный боевой вес до 28 тонн). Декларируется оснащение AMV XP модульными вариантами конструктивной защиты, а также модульность конструкции корпуса, позволяющей создавать на платформе различные варианты машин. AMV XP оснащена дизельным двигателем Scania в 603 л.с. и мощным электрогенератором, способным обеспечивать электроснабжение как специального оборудования, которое может быть установлено на различных вариантах машины, так и оборудования перспективной пехотной экипировки.

Судя по представленному образцу, японский вариант БТР AMV XP штатно оснащен комплектом дополнительного бронирования и является неплавающим. Вооружение японских машин представлено люковой ручной турельной установкой 12,7-мм пулемета М2НВ с частичным броневым прикрытием.

