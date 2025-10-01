Войти
В США предупредили Россию о последствиях размещения ядерного оружия в Южной Америке

170
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

TNI: Размещение РФ ядерного оружия в Венесуэле спровоцирует Карибский кризис II

Размещение Россией ядерного оружия (ЯО) в Венесуэле спровоцирует Карибский кризис II. О таких последствиях предупреждает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Автор допускает, что предстоящая встреча военного министра США Пита Хегсета с американскими генералами может быть, в частности, связана «с российскими военными действиями против НАТО» или недавними маневрами российской подводной лодки проекта «Борей» у берегов Японии.

Издание подчеркивает, что еще в 2019 году конгрессмен Марио Диас-Баларт (республиканец от Флориды) утверждал, что РФ разместила ЯО в Венесуэле. При этом, как признает TNI, политик не предоставил никаких доказательств своим словам.

«Годом ранее, в 2018 году, Россия совершила посадку в Венесуэле бомбардировщиков [Ту-160], способных нести ядерное оружие, однако никаких сообщений или заявлений о наличии ядерного оружия на борту этих самолетов не поступало. Если же оно и было, то нет никаких достоверных заявлений о том, что эти бомбардировщики выгрузили его в этом южноамериканском государстве», — пишет Вайхерт.

Он отмечает, что «если Россия разместит ядерные ракеты в Венесуэле, мир может оказаться в ситуации, когда повторится Карибский кризис — ситуация, которая достаточно близка к ядерной войне».

Обозреватель пишет, что в случае размещения Россией ядерного оружия в Венесуэле Москва и Вашингтон могли бы начать тайные переговоры, как это было во время Карибского кризиса. Параллельно с этим американская сторона, по оценке Вайхерта, могла бы предпринять попытку морской блокады Венесуэлы, а также начать вводить новые санкции против Москвы и Каракаса.

«В то же время США необходимо будет держать военный вариант в запасе и продолжать давать понять [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро и России, что если с этим ядерным оружием что-то случится, то Венесуэла понесет такие разрушения, которые не виданы с 1945 года», — заключает автор.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine (MWM) заметил, что венесуэльские системы противовоздушной обороны С-300ВМ российского производства обладают ограниченными возможностями отражения вероятной атаки США.

Также в сентябре MWM отмечал, что Венесуэла на фоне противостояния с США развернула истребители Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства против американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем типа Nimitz.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Япония
Продукция
С-300
С-300В
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Ту-160
Х-31
Проекты
955 Борей
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
ЯО
