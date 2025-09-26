Войти
На Западе оценили возможность венесуэльских С-300ВМ отразить атаку США

С-300ВМ. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
С-300ВМ. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости.

MWM: Венесуэльские С-300ВМ обладают возможностями отразить атаку США

Венесуэльские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300ВМ российского производства обладают ограниченными возможностями отражения вероятной атаки США. С такой оценкой выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что недавно Соединенные Штаты развернули в Карибском бассейне истребители пятого поколения F-35, эсминцы и ударную атомную подводную лодку. По данным журнала, среди имеющихся у Венесуэлы средств только четыре небольших эскадрильи истребителей Су-30МК2 и несколько дивизионов систем ПВО С-300ВМ российского производства могут противостоять натиску США.

MWM пишет, что в середине 2019 года С-300ВМ уже разворачивались для защиты Каракаса из-за опасений провокаций со стороны США.

«Принятая на вооружение в 2012 году система С-300ВМ способна одновременно поражать до 24 целей, в том числе малозаметные цели на средних дальностях, и использует новые вычислительные системы с передовыми на тот момент методами обработки данных. По сравнению с предыдущими моделями серии С-300В, система оснащена новыми радиолокационными станциями, новыми командными пунктами, улучшенными средствами радиоэлектронной борьбы и новыми ракетами, обеспечивающими большую дальность поражения — 250 километров. Ракеты системы имеют скорость более 14 чисел Махов, что позволяет перехватывать высокоскоростные цели, включая баллистические ракеты», — говорится в публикации.

Журнал заключает, что система С-300ВМ «создаст серьезную проблему в случае нападения США на Венесуэлу, ее существенным недостатком остается ограниченный размер арсенала».

Ранее MWM отмечал, что Венесуэла на фоне противостояния с США развернула истребители Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства против американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем типа Nimitz.

