Войти
Lenta.ru

Венесуэла развернула российские Су-30МК2 с Х-31 против авианосца США

165
0
0
Фото: Carlos Jasso / Reuters
Фото: Carlos Jasso / Reuters.

MWM: Венесуэла на фоне противостояния с США развернула Су-30МК2 с Х-31

Венесуэла на фоне противостояния с США развернула истребители Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства против американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем типа Nimitz. Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, техника российского производства приняла участие в учениях, организованных Каракасом, и стала ответом на значительное наращивание американского присутствия в Карибском регионе. Журнал отмечает, что Су-30МК2 являются самыми дальнобойными истребителями в Западном полушарии, не считая США и Канаду, а Х-31А относится к самому эффективному типу противокорабельных ракет в этом же регионе, поскольку развиваемая ею скорость затрудняет перехват современными системами противовоздушной обороны.

«Каждая ракета несет боеголовку весом около 100 килограммов, при этом каждый истребитель Су-30МК2 может нести от четырех до шести ракет, что позволяет звену из восьми самолетов нейтрализовать всю флотилию Военно-морских сил США, если большинство их ракет поразят цели», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что применение Х-31 ограничено сравнительно небольшой дальностью полета ракеты, составляющей 110 километров, из-за чего Су-30МК2 придется подлетать слишком близко к своим целям.

Ранее журнал допустил, что Россия на фоне эскалации отношений между Каракасом и Вашингтоном могла бы перебросить свои стратегические бомбардировщики в Венесуэлу, как это делала ранее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Канада
Россия
США
Продукция
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Х-31
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 20:05
  • 10594
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"