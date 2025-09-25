Венесуэла развернула российские Су-30МК2 с Х-31 против авианосца США

MWM: Венесуэла на фоне противостояния с США развернула Су-30МК2 с Х-31

Венесуэла на фоне противостояния с США развернула истребители Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства против американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем типа Nimitz. Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, техника российского производства приняла участие в учениях, организованных Каракасом, и стала ответом на значительное наращивание американского присутствия в Карибском регионе. Журнал отмечает, что Су-30МК2 являются самыми дальнобойными истребителями в Западном полушарии, не считая США и Канаду, а Х-31А относится к самому эффективному типу противокорабельных ракет в этом же регионе, поскольку развиваемая ею скорость затрудняет перехват современными системами противовоздушной обороны.

«Каждая ракета несет боеголовку весом около 100 килограммов, при этом каждый истребитель Су-30МК2 может нести от четырех до шести ракет, что позволяет звену из восьми самолетов нейтрализовать всю флотилию Военно-морских сил США, если большинство их ракет поразят цели», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что применение Х-31 ограничено сравнительно небольшой дальностью полета ракеты, составляющей 110 километров, из-за чего Су-30МК2 придется подлетать слишком близко к своим целям.

Ранее журнал допустил, что Россия на фоне эскалации отношений между Каракасом и Вашингтоном могла бы перебросить свои стратегические бомбардировщики в Венесуэлу, как это делала ранее.