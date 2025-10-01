Войти
В Италии представили антидроновый дробовик

Фото: FABARM
Фото: FABARM.

Компания Fabarm представила антидроновый дробовик STF/12 повышенной дальности

Итальянская компания Fabarm представила новую модификацию дробовика STF/12, которая предназначена для борьбы с дронами. Об этом сообщает Defence Blog.

Антидроновый STF/12 Compact XL Range 22 предназначен для поражения низколетящих целей на больших расстояниях. Дробовик повышенной дальности под патрон калибра 12/76 получил магазин емкостью семь боеприпасов.

Новую модификацию STF/12 оснастили усиленным стволом, который позволяет вести огонь антидроновыми патронами с дробью из карбида вольфрама. Отмечается, что в ходе показательных стрельб ружье продемонстрировало эффективную дальность стрельбы 100 метров. STF/12 успешно поражало пластиковые мишени, которые имитировали беспилотники.

В июне 2024 года «Известия» рассказали, что в России создали специальные ружейные патроны для борьбы с беспилотниками. Боеприпас калибра 12/70 «Перехват» снаряжается шестью свинцовыми сегментами, которые соединяются кевларовой нитью. После выстрела раскрывшаяся конструкция формирует поле поражения диаметром до одного метра.

