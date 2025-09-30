Войти
Стало известно о готовности России возобновить испытания ядерного оружия

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

«Звезда»: Полигон на Новой Земле готов возобновить испытания ядерного оружия

Специалисты Центрального полигона Министерства обороны России, находящегося в подчинении 12-го Главного управления Минобороны, готовы при необходимости возобновить полноценные испытания ядерного оружия. Об этом стало известно из публикации еженедельника «Звезда».

Автор публикации — полковник в отставке Анатолий Докучаев — напоминает, что «после распада СССР полигон на Новой Земле остался единственным в системе отечественных ядерных полигонов Минобороны». Обозреватель отметил, что испытания ядерного оружия на полигоне не проводились уже 35 лет, не включая подкритические вызывные испытания зарядов.

«Но специалисты, обслуживающие полигон, в любой момент готовы возобновить полноценные испытания, если это будет необходимо для обеспечения безопасности страны», — утверждает автор.

По его словам, в ноябре 2023 года Россия в ответ на действия США приняла закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако «по доброй воле продолжает соблюдать все договорные условия». Автор отмечает, что радиационный фон на Новоземельском ядерном полигоне не превышает показатели большинства крупных промышленных городов мира, включая Москву.

В мае 2024-го военный эксперт Алексей Леонков сообщил газете «Известия», что Россия применит ядерное оружие в случае возникновения экзистенциальной угрозы.

В феврале 2023 года научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского Научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ) Вячеслав Соловьев заявил о готовности возглавляемой им организации в случае необходимости и при наличии соответствующей политической воли возобновить ядерные испытания на Новоземельском полигоне.

