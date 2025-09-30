Войти
Lenta.ru

На Западе оценили ПВО Крыма

620
0
+1
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости.

MWM: ПВО Крыма является одной из самых сильных в мире

Противовоздушная оборона (ПВО) Крыма является одной из самых сильных в мире. С такой оценкой выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание замечает, что Крым для России имеет важное стратегическое и геополитическое значение, поэтому Москва защитила воздушное пространство полуострова одной из самых густых сетей ПВО в мире.

Журнал приводит комментарий представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, согласно которому Воздушно-космические силы России предприняли значительные усилия для укрепления ПВО Крыма.

«Развертывание батальона С-500 в Крыму стало важнейшим

показателем, какое значение придается защите воздушного пространства полуострова», — говорится в публикации, где отмечается, что развертывание самой современной системы ПВО стало ответом России на разрешение Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием.

В марте американский журнал The National Interest заметил, что Россия «имеет право гордиться» своей первоклассной системой ПВО С-500.

В декабре главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что С-500 способен уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
С-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 12:38
  • 115
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 04:03
  • 10690
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"