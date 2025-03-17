NI: Россия имеет право гордиться своей системой ПВО С-500 «Прометей»

Россия «имеет право гордиться» своей системой противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей». Об этом рассказывает американский журнал The National Interest (NI).

Как объясняет автор издания Майя Карлин, большинство аналитиков считают С-500 «Прометей» первоклассной системой ПВО. Обозреватель напоминает, что данная система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», развивающие скорость 10 чисел Маха. По ее словам, ракета 40Н6М системы С-500 «Прометей» может преодолевать расстояние 400 километров, тогда как 77Н6 — 600 километров.

Карлин отмечает, что зависимость Украины от поставок западного оружия делает ее уязвимой для С-500 «Прометей».

В декабре журнал Military Watch Magazine (MWM) заметил, что С-500 «Прометей» в составе нового полка Вооруженных сил России угрожают важнейшим самолетам НАТО, таким как самолеты-заправщики, обеспечивающие операции военно-воздушных сил альянса.

В том же месяце главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что С-500 «Прометей» способен уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе.