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В США объяснили гордость за российский С-500 «Прометей»

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Кадр: пресс-служба Минобороны РФ
Кадр: пресс-служба Минобороны РФ.

NI: Россия имеет право гордиться своей системой ПВО С-500 «Прометей»

Россия «имеет право гордиться» своей системой противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей». Об этом рассказывает американский журнал The National Interest (NI).

Как объясняет автор издания Майя Карлин, большинство аналитиков считают С-500 «Прометей» первоклассной системой ПВО. Обозреватель напоминает, что данная система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», развивающие скорость 10 чисел Маха. По ее словам, ракета 40Н6М системы С-500 «Прометей» может преодолевать расстояние 400 километров, тогда как 77Н6 — 600 километров.

Карлин отмечает, что зависимость Украины от поставок западного оружия делает ее уязвимой для С-500 «Прометей».

В декабре журнал Military Watch Magazine (MWM) заметил, что С-500 «Прометей» в составе нового полка Вооруженных сил России угрожают важнейшим самолетам НАТО, таким как самолеты-заправщики, обеспечивающие операции военно-воздушных сил альянса.

В том же месяце главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что С-500 «Прометей» способен уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе.

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Россия
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Украина
Продукция
40Н6
Кинжал БР
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