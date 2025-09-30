Войти
ТАСС

Рютте рассчитывает, что конфликт на Украине закончится переговорами

545
0
0
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Virginia Mayo

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Киев будет защищен после любого мирного соглашения или прекращения огня

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на мирное окончание конфликта через переговоры.

"В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", - приводятся слова Рютте на Youtube-канале альянса во время выступления 25 сентября в Военной академии США Вест-Пойнт.

Он отметил важность взаимодействия США и ЕС в переговорном процессе, потому что это "выигрышная комбинация".

3 сентября Рютте подтвердил, что НАТО как организация принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности Украине и подготовке размещения там войск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 12:38
  • 115
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 04:03
  • 10690
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"