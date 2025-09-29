Рекорды чешского оборонного экспорта

Как сообщают чешские СМИ, по словам президента и исполнительного директора Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Иржи Гинека, экспорт вооружения и военной техники из Чехии в этом году может достичь объема 100 миллиардов чешских крон (4,12 млрд евро) (как можно понять, по фактическим поставкам). Об этом Гинек сообщил во время состоявшейся в Брно 24 сентября 2025 года профессиональной конференции "Ожидаемое развитие аэрокосмической и оборонной промышленности в Чехии и мире".

Модернизированные 152-мм самоходные гаубицы Dana-M2 чешского производства на вооружении 122-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины, май 2025 года (с) вооруженные силы Украины

В 2024 году, согласно официальному отчету министерства промышленности и торговли Чехии, чешский оборонный экспорт по фактическим поставкам вырос на 86% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 94,049 млрд чешских крон (3,744 млрд евро). В 2023 году, согласно отчету министерства, чешский оборонный экспорт по фактическим поставкам составил 50,396 млрд крон (2,099 млрд евро), а в 2022 году - 33,674 млрд крон (1,371 млрд евро).

Именно в 2022 году и начался феерический рост чешского оборонного экспорта, связанный, как легко понять с чешскими военными поставками Украине. До того в 2015-2021 годах чешский оборонный экспорт колебался примерно на уровне 14-18 млрд крон в год.

Согласно отчету министерства промышленности и торговли Чехии, в 2024 году наибольший объем прямого чешского оборонного экспорта пришелся на Украину - 1,875588 млрд евро. В 2023 году объем прямых поставок на Украину составил 840,681 млн евро, а в 2022 году - 523,745 млн евро.

Впрочем, это только часть чешских военных поставок на Украину, поскольку немалая часть этих поставок осуществляется через третьи страны, в первую очередь, через страны ЕС (часть которых, как Нидерланды, и финансирует закупки вооружения в Чехии для последующей поставки на Украину). Так, оборонные поставки Чехии тем же Нидерландам в 2024 году составили 337,926 млн евро, Болгарии - 440,056 млн евро. Люксембург, как указано в отчете, импортировал в 2024 году из Чехии военного имущества на 15,617 млн евро по линии закупочного агентства НАТО NSPA. Великобритания и Италия импортировали из Чехии в 2024 году военного имущества на 42 млн евро каждая, а США и Германия на 39 млн евро каждая - тоже вряд ли для собственных нужд, и т.д.

О доминирующей роли в поставках Украине в чешском военном экспорте говорит и Иржи Гинек: "Есть большой оптимизм, экспорт всё ещё растёт, но необходимо понимать, что примерно 70-75 процентов этого напрямую или косвенно попадает на Украину. В основном это крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы. И я убеждён, что мощности в этой сфере вряд ли будут значительно расти. Однако возможен экспорт новых современных систем".

По словам Гинека, в этом году чешский оборонный экспорт преодолеют отметку в 100 миллиардов крон, но эта цифра, вероятно, не вырастет. "Что касается артиллерийских боеприпасов, то мощности не могут значительно увеличиться из-за нехватки ресурсов в химической промышленности. Однако есть возможности для роста экспорта в других областях", - сказал он. Поэтому Гинек, безусловно, не ожидает, что чешский оборонный экспорт снова достигнет годового прироста более 80%. "Это невозможно. И если это произойдет, это будет просто перепродажа того, что произведено не здесь"

Согласно отчету министерства промышленности и торговли Чехии, оно в 2024 году выдало 1678 новых лицензий на экспорт военного имущества в 95 стран на сумму 105,3 млрд крон (4,191 млрд евро). Из этого объема лицензий, 3,392 млрд евро (или 81%) приходится на лицензии на поставки на Украину. И еще 194,352 млн евро - опять-таки на Нидерланды.

Вне "украинского направления" крупнейшим импортером чешского вооружения выступил в 2024 году Вьетнам, получивший военного имущества на 209,948 млн евро и новых экспортных лицензий на 31,21 млн евро. Очевидно, что в первую очередь это связано с реализацией контракта на закупку Вьетнамом 12 учебно-тренировочных самолётов L-39NG. Также значительными импортерами в 2024 году по поставкам выступили Словения (120,924 млн евро, хотя здесь тоже может быть частичный реэкспорт на Украину), Израиль (49,862 млн евро), ОАЭ (42,749 млн евро), Польша (32,732 млн евро), Саудовская Аравия (32,137 млн евро), Индия (28,49 млн евро) и Венгрия (25,716 млн евро).

Отдельно указываются чешские поставки "невоенного" стрелкового оружия и боеприпасов, которые в 2024 году составили суммарно 220,137 млн евро, из которых основная масса приходится на рынок США - 140,752 млн евро.

Интересно также, что в 2024 году министерство промышленности и торговли Чехии выдало 26 лицензий на общую сумму 374,277 млн евро на импорт в Чехию военного имущества из других стран для последующего реэкспорта. Основным направлением реэкспорта, само собой, является Украина - в частности, для последующего реэкспорта на Украину было выдано семь лицензий на ввоз военного имущества из США на сумму 202,136 млн евро, семь лицензий на ввоз из Турции на 101,639 млн евро, одна лицензия на ввоз из Болгарии на 35,942 млн евро, одна лицензия на ввоз из Великобритании на 6,248 млн евро, две лицензии на ввоз из Словении на 0,725 млн евро, одна лицензия на ввоз из Иордании на 0,498 млн евро и одна лицензия на ввоз из Киргизии на 0,367 млн евро. Фактически реэкспортировано было через Чехию на Украину в 2024 году на сумму 114,45 млн евро из США и на 0,597 млн евро из Иордании.

Таким образом, украинская война вознесла Чехию в 2023-2025 годах на место одного из ведущих мировых оборонных экспортеров.

Оборонный экспорт Чехии по годам по фактическим поставкам, в миллионах евро. Данные министерства промышленности и торговли Чехии

Оборонный экспорт Чехии по годам по фактическим поставкам, в миллионах чешских крон и миллионах евро. Данные министерства промышленности и торговли Чехии