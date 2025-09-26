Войти
ВВС Индии лишатся МиГ-21

МиГ-21
МиГ-21 ВВС Индии.
Источник изображения: http://forum.militaryparitet.com

ВВС Индии выведут из эксплуатации последние истребители МиГ-21

Завтра, 26 сентября, Военно-воздушные силы (ВВС) Индии выведут из эксплуатации последние фронтовые истребители МиГ-21. Об этом сообщает газета The Times of India.

Церемония прощания с самолетами, которые стояли на вооружении ВВС страны более 60 лет, пройдет на авиабазе Чандигарх. Последние МиГ-21 в воздух поднимут, в частности, командир эскадрильи Прия Шарма и маршал авиации Амар Прит Сингх.

В июле издание India Today сообщило, что индийские МиГ-29 выведут из эксплуатации 19 сентября.

В том же месяце журнал Military Watch Magazine заметил, что Индия может отказаться от поставок российских истребителей четвертого поколения Су-35 в пользу самолетов пятого поколения Су-57, которые заменят индийские МиГ-21 и МиГ-29.

