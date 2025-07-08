На Западе предрекли отказ Индии от Су-35

MWM: Индия может отказаться от поставок Су-35 в пользу Су-57

Индия может отказаться от поставок российских истребителей четвертого поколения Су-35 в пользу самолетов пятого поколения Су-57, поскольку получит полный контроль над технологией последних, предрекает западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации утверждается, что российская сторона пообещала индийской быстро восполнить пробел в выбывших из эксплуатации самолетах МиГ-21 и МиГ-27, поставив новейшие Су-35.

«Кажется более вероятным, что закупка и лицензионное производство истребителей пятого поколения Су-57, о рассмотрении которых Министерством обороны [Индии] сообщалось в феврале, будут реализованы, особенно после того, как в мае Россия сделала беспрецедентное предложение предоставить полный доступ к исходному коду самолета», — пишет издание.

Преимуществами Су-35 перед Су-57 в публикации называются более высокие темпы изготовления первого самолета и опыт индийской стороны в эксплуатации Су-30МКИ, который имеет много общих систем с Су-35. По данным издания, индийская сторона может выбрать последний, если вместе с ним получит пакет новейших вооружений и бортовых подсистем.

В июне журнал The National Interest заметил, что Индия может получить полный доступ к технологиям российского истребителя пятого поколения Су-57.