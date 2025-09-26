"Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)

TNI: российский Су-57 имеет множество преимуществ перед F-35

Су-57 может обладать рядом неоспоримых преимуществ перед F-35, которые американцы и их партнеры по НАТО пока не учитывают в своем анализе, пишет TNI. Но никто не возьмется судить наверняка — да и для всего мира будет гораздо лучше, если мы никогда не увидим бой этих двух машин, уверен автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Между США и Россией разгорается гонка вооружений, напоминающая о холодной войне. С 1991 года американские военные самолеты — бесспорные лидеры продаж в верхнем сегменте мирового рынка вооружений по высочайшим ценам. Однако ситуация меняется — и это прямой результат того, что на наших глазах рождается взрывоопасный многополярный мир.

В первые десятилетия после окончания холодной войны все внимание стран Глобального Юга было приковано к Китаю, поскольку его техника постоянно совершенствовалась и стоила намного дешевле, чем у Америки. Сегодня русские, ощутив свое превосходство на Украине, стремятся сохранить военную экономику и наладить продажи за рубеж.

Сравниваем Су-57 и F-35

Самолет F-35A “Молния" (США) Су-57 “Преступник” (Россия) Год выпуска 2016 2020 Количество построенных самолетов Свыше 1 200 (включая все модификации) ~32 (включая прототипы) Длина 15,7 м 20,1 м Размах крыла 11 м 14,1 м Масса (максимальный взлетный вес) 29 900 кг 35 000 кг Двигатели Один турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney F135-PW-100 с форсажной камерой тягой 120 кН Два турбовентиляторных двигателя “Сатурн” AЛ-41Ф1 с форсажной камерой тягой 88,3 кН каждый Максимальная скорость 700 узлов (806 миль/ч, 1 300 км/ч) на уровне моря; 1,6 Маха на высоте 729 узлов (839 миль/ч, 1 350 км/ч) на уровне моря; 2,0 Маха на высоте Дальность полета 670 морских миль (770 миль, 1240 км) 1 250 км (780 миль) Практический потолок 15 000 м 20 000 м Вооружение Одна 25-мм четырехствольная вращающаяся пушка GAU-22/A; 10 узлов подвески (4 внутренних, 6 внешних); общая грузоподъемность 8 200 кг Одна 30-мм автоматическая пушка Грязева-Шипунова ГШ-30-1; 12 узлов подвески (6 внутренних, 6 внешних); общая грузоподъемность 7 500 кг Экипаж 1 человек 1 человек

Чем отличается российский истребитель от американского?

Знакомьтесь: Су-57. Этот уникальный и стильный военный самолет пятого поколения многие считают реальным конкурентом F-35, особенно на мировом рынке вооружений. Например, с ухудшением американо-индийских отношений шансы Вашингтона вбить клин между Нью-Дели и Москвой тают все сильнее.

До этого Индия рассматривала возможность покупки F-35. Однако сегодня выбор индийцев не может не беспокоить нас, поскольку очевидно, что дорогостоящий F-35 Нью-Дели покупать не собирается. Вместо этого он планирует приобрести другой самолет пятого поколения — скорее всего, российский Су-57, который намного дешевле, но сопоставим по возможностям. В некотором смысле российский самолет станет временным решением, пока Нью-Дели не завершит собственную программу AMCA.

И если ситуация между НАТО и Россией вокруг Украины продолжит обостряться — в частности, из-за нарушений воздушного пространства Польши и Эстонии со стороны России на прошлой неделе — мы можем воочию увидеть, как натовские F-35 вступят в реальный бой с российскими Су-57.

Каким будет этот бой?

Слабые и сильные стороны обоих самолетов — разбираемся

Для начала важно понять сильные и слабые стороны обоих платформ. Приоритеты F-35 — скрытность и сетецентрическая война. Ключевые особенности Су-57 — скорость и маневренность.

В большинстве симуляций F-35 опережает Су-57 из-за превосходной способности избегать обнаружения и ориентироваться в ситуации. С другой стороны, сам F-35 оставляет желать лучшего. В настоящее время его готовность составляет менее 60% — несмотря на колоссальный перерасход средств и множественные задержки производства, с которыми столкнулся Пентагон.

Более того, самолет до сих пор так и не прошел боевых испытаний. Справедливости ради это же верно и для Су-57: хотя конфликт на Украине продолжается уже более трех с половиной лет, Кремль бережет свою горстку драгоценных Су-57 и старается не рисковать ими против эшелонированной ПВО противника. Если даже один самолет будет потерян в бою с украинским истребителем или сбит ракетой класса “земля – воздух”, его жизнеспособность на экспортном рынке будет подорвана — это выяснил на своем горьком опыте французский производитель аэрокосмической техники Dassault, когда ВВС Индии потеряли минимум одну из этих “птичек” в ходе скоротечной майской войны с Пакистаном.

Таким образом у F-35 больше налета, чем у Су-57. Но российские технологии в целом хорошо себя зарекомендовали в ходе продолжающегося конфликта на Украине, несмотря на давление Запада и давление на Москву со стороны Вашингтона и Брюсселя. Недооценивать Су-57 было бы опрометчиво.

Истребитель F-35 отличается малозаметностью. Его радиолокационное сечение крайне мало благодаря специальным материалам, которые поглощают радиоволны и затрудняют обнаружение на больших расстояниях. Его конструкция позволяет ему в режиме “на максималках” нести внешнее вооружение за счет скрытности, но при этом истребитель оснащен и внутренними отсеками для выполнения скрытных миссий.

Су-57 также обладает малозаметностью за счет граненых поверхностей и радиопоглощающих материалов, но эксперты полагают, что его радиолокационное сечение выше, чем у F-35, особенно сбоку или сзади. Тем самым Су-57 рискует оказаться уязвимее для раннего обнаружения противником.

В то же время сдвоенные двигатели “Сатурн” АЛ-41Ф1 обеспечивают Су-57 высокую маневренность за счет изменяемого вектора тяги, что дает ему преимущество в воздушных боях на ближней дистанции, где он опережает F-35 по развороту и ускорению. Ключ к пониманию причин этого заключается в том, что F-35 “заточен” под дозвуковые малозаметные операции и в принципе лишен кинетических характеристик Су-57. В этом смысле Су-57 по конструкции ближе к легендарному истребителю ВВС США F-22 “Хищник”, который создавался специально для обеспечения превосходства в воздухе.

И Су-57, и F-35 оснащены передовыми ракетами класса “воздух – воздух”, но электронно-оптическая система наведения EOTS и внедренный комплекс вооружения F-35 позволяют вести точный огонь на большой дистанции. Он может нести до 8 200 кг боеприпасов в режиме малозаметности. Су-57 имеет небольшой перевес по количеству узлов подвески и совместим с широким спектром российских ракет, включая гиперзвуковые Р-37М с колоссальной дальностью полета в 400 км. Кроме того, Россия ведет работу над интеграцией Су-57 с беспилотными летательными аппаратами (такими как С-70 “Охотник”) для нанесения ударов с использованием сочетания ракет и гиперзвукового оружия. Это значительно увеличивает огневую мощь Су-57 по сравнению с F-35.

Кто же победит в бою?

В бою за пределами прямой видимости F-35 имеет явное преимущество перед Су-57 благодаря превосходному набору датчиков. Российскому самолету будет непросто увернуться от атак F-35. С другой стороны, как отмечалось выше, в ближнем бою у Су-57 появятся серьезные преимущества, хотя и полностью сбрасывать со счетов F-35 тоже неразумно.

Суть в том, что оба истребителя не до конца испытаны в боевых условиях. Су-57 практически не участвовал в украинской кампании, тогда как F-35 выполнял лишь бомбометания по наземным целям.

Что еще важнее, воздушные бои между российскими и американскими военными самолетами не будут разрозненными событиями. Это произойдет в рамках масштабного конфликта между множеством различных платформ с обеих сторон, и они будут внедрять сетецентрические методы ведения войны, чтобы одержать верх над противником.

На самом деле все сводится к “системе систем”. Русские доказали, что вполне способны противостоять силам НАТО на Украине. С другой стороны, они еще не сражались с американскими войсками напрямую.

Ключевой аргумент в пользу Су-57 — интеграция беспилотников и способность запускать гиперзвуковое оружие. Хотя F-35 обладает превосходными боевыми возможностями за пределами прямой линии видимости, он пока не может ни запускать гиперзвуковое оружие или беспилотники, ни надежно от них защищаться. Таким образом, Су-57 может обладать рядом неоспоримых преимуществ, которые американцы и их партнеры по НАТО пока не учитывают в своем анализе. Но никто не возьмется судить наверняка — да и для всего мира будет гораздо лучше, если мы никогда этого не узнаем!

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу “Час национальной безопасности” на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг.